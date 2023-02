Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego: Czołowa trójka odniosła zwycięstwa

Sensacja wisiała w powietrzu przez całą pierwszą połowę, której ton niespodziewanie nadawał Dom Plus. Przedstawiciel najsłabszej ekipy grupy mistrzowskiej prowadzili już nawet 12:5 po dwóch akcjach Bartosza Suchockiego. Quattro Tech. nie odpuszczało jednak i na przerwę schodziło prowadząc 27:25. Decydujący cios czołowa ekipa rozgrywek Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego zadała w trzeciej kwarcie, którą rozpoczęła od 9 pkt z rzędu. Duża w tym zasługa Bartosza Jurasika, niezwykle aktywnego w tym fragmencie. Zdobyta przewaga okazała się wystarczająca i w czwartej kwarcie Quattro Tech. mogło grać już znacznie spokojniej i wygrało 60:46. Bohaterem spotkania był Bartłomiej Sadło, który zdobył 22 pkt. Dzielnie wspierał go również Przemysław Małyszek, autor 13 „oczek”. U pokonanych wyróżnił się Suchocki, który zdobył 15 pkt.

Przekonujący triumf odniósł także The Reds Iglo-Klima. Wicemistrz rozgrywek Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego pokonał Winplay aż 95:74 dominując praktycznie w każdym fragmencie meczu. Kapitalnie zagrał Piotr Padysz. Ten doświadczony rozgrywający charakteryzuje się znakomitym przeglądem pola. Ma jednak też brylantową technikę, którą wykorzystał w sobotę do zdobycia 13 pkt. Zadowolony może być też Marcel Skolimowski. Ten podkoszowy o wysokich umiejętnościach zdobył 11 pkt. W drużynie WinPlay świetnie zagrał Paweł Bryłowski. To center, który ma imponujące warunki fizyczne. W sobotę rządził w strefie podkoszowe i zdobył aż 18 pkt.

Grupa walcząca o miejsca 1-6: Quattro Tech. – Dom Plus 60:46 * Symbit – 4te Piętro 77:48 * The Reds Iglo-Klima – WinPlay 95:74.

Symbit 13 25 974:694 The Reds 13 24 1120:820 Quattro 13 24 802:669 4te Piętro 13 19 766:746 WinPlay 13 19 744:844 Dom Plus 13 19 735:839

18 lutego: Quattro Tech. – The Reds (godz. 13.30) * WinPlay – 4te Piętro (14.30) * Symbit – Dom Plus (15.30). Wszystkie mecze odbędą się w dawnej hali Startu przy ul. Piłsudskiego 22.

Grupa walcząca o miejsca 7-12: Team – Piąty Faul 67:77 * Lipa Team – Adley Hydroizolacje 43:38 * Lancet – BRU 72:53.

Lipa Team 13 20 722:789 Team 13 19 812:785 Lancet 13 19 694:671 Piąty Faul 13 18 764:823 BRU 13 14 634:831 Adley 13 13 520:776

18 lutego: Team – Lancet (godz. 12.30) * Adley – BRU (16.30) * Lipa Team – Piąty Faul (17.30). Wszystkie mecze odbędą się w dawnej hali Startu przy ul. Piłsudskiego 22.