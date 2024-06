Polski Cukier AZS UMCS Lublin pozyskał młodą rozgrywającą

Na poziomie ekstraklasy gra od sezonu 2020/2021. W minionych rozgrywkach na parkiecie średnio przebywała przez 10 min, łącznie zaliczając 24 spotkania.

Statystyk 22-letia rozgrywająca nie miała zbyt imponujących, bo średnio zdobywała 2,5 pkt na mecz i miała 1 asystę.

Klub sięgnął jednak po brązowy medal mistrzostw Polski w ćwierćfinale eliminując Polski Cukier AZS UMCS Lublin. Jej najlepsze indywidualnie występy miały miejsce przeciwko ekipom z Bydgoszczy oraz Pruszkowa, w których zdobyła odpowiednio 8 i 7 pkt.

Szymkiewicz ma także spore doświadczenie na międzynarodowych parkietach. W barwach ekipy z Gdyni w latach 2021-2022 rywalizowała w Eurolidze, a w latach 2023-2024 grała w EuroCup Women. Przechodziła także przez kolejne szczeble młodzieżowych reprezentacji Polski i grała na mistrzostwach Europy w kategoriach U16, U18 oraz U20. Jest również powoływana na zgrupowania kadry seniorek.

– Z Magdą znamy się z kadry U20. Teraz było kolejne podejście pod tę współpracę i finalnie się udało. Jest to zawodniczka, która dysponuje dobrym rzutem, jest inteligentna koszykarsko. Może grać jeszcze ostatni rok jako młodzieżowiec, ale myślę, że będziemy też z niej korzystali w tej rotacji seniorskiej. Ostatni sezon nie był gdzieś tam najlepszy, bo tych minut w Gdyni nie miała pewnie tyle, ile by chciała. We wcześniejszych latach pokazała jednak, że może być dobrym graczem i liczymy na to, że tutaj się odbuduje – podkreśla Krzysztof Szewczyk, trener Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin.

Przypomnijmy, że znana jest już spora część składu Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin na przyszły sezon. Obecnie znajdują się w nim Serbka Aleksandra Stanacev, Litwinka Laura Miskienie i Amerykanka Batabe Zempare. Polską część składu stanowią młode zawodniczki, czyli Szymkiewicz, Justyna Adamczuk, Maja Kusiak i Dominika Ullman oraz bardziej doświadczona Olga Trzeciak.