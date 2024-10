Polski Cukier AZS UMCS Lublin też gotowy do nowego sezonu

Polski Cukier AZS UMCS Lublin w sezonie 2024/25

Maja Kusiak

Pozycja: skrzydłowa

Rok urodzenia: 2006

Wzrost: 174 cm

Numer koszulki: 99

To nazwisko kibice powinni zapisać sobie w notesach i uważnie obserwować w nadchodzącym sezonie. Kusiak świetnie zaprezentowała się w trakcie finałów mistrzostw Polski U-19. Bogdanka AZS UMCS ostatecznie na własnych śmieciach nie zdobyła medalu, ale Kusiak swoją postawą zapracowała na profesjonalny kontrakt. Na pewno będzie zawodniczką z największym wsparciem na trybunach, bo jej ojciec, Przemysław, to znakomity koszykarz, który spełnia się w rozgrywkach amatorskich. Zawsze jest obecny na domowych meczach córki, a zazwyczaj przyprowadza liczne grono swoich znajomych

Laura Miskiniene

Pozycja: silna skrzydłowa

Rok urodzenia: 1992

Wzrost: 190 cm

Numer koszulki: 14

Doświadczona Litwinka najlepiej czuje się w strefie podkoszowej, a w Orlen Basket Lidze występuje od 6 lat. W tym czasie broniła barw klubów z Torunia, Bydgoszczy i Gdyni. W minionym sezonie jako zawodniczka Arki rozegrała 26 spotkań ligowych, a w nich średnio notowała 9,5 punktu, 7,5 zbiórki oraz 1,7 asysty. W swojej karierze grała już nawet na poziomie Euroligi, a także jest regularnie powoływana do reprezentacji swojego kraju.

Batabe Zempare

Pozycja: silna skrzydłowa

Rok urodzenia: 1994

Wzrost: 188 cm

Numer koszulki: 21

W Europie spędziła wiele sezonów grając w zespołach z Francji, Włoch, Węgier, Bułgarii czy Belgii. Ostatnie dwa lata natomiast spędziła w Polsce, reprezentując barwy MB Zagłębia Sosnowiec. W minionym sezonie łączyła grę w Orlen Basket Lidze Kobiet z występami w EuroCup Women. Na krajowym podwórku rozegrała 22 spotkania, a jej średnie wyniosły 13,3 punktu, 7,4 zbiórki oraz 2,1 asysty. W europejskich pucharach z kolei w 6 spotkaniach, gdzie notowała 12,5 punktu, 6,7 zbiórki i 1,7 asysty na mecz. Jeżeli przyjmiemy retorykę mówiącą o nawiązaniu do poprzedniego sezonu, to Zempare powinna być odpowiednikiem Natashy Mack.

Magdalena Szymkiewicz

Pozycja: silna skrzydłowa

Rok urodzenia: 2002

Wzrost: 180cm

Numer koszulki: 97

Chociaż wciąż jest bardzo młoda, to doświadczeniem przebija wiele starszych koszykarek. Dotychczas była związana z zespołami z Gdyni. Wyróżniono ją tytułami MVP turniejów finałowych mistrzostw Polski juniorek (2019 rok) oraz juniorek starszych (2021 rok).Na poziomie ekstraklasy gra od sezonu 2020/2021. W minionych rozgrywkach na parkiecie średnio przebywała przez 10 min, łącznie zaliczając 24 spotkania. Statystyk 22-letia rozgrywająca nie miała zbyt imponujących, bo średnio zdobywała 2,5 pkt na mecz i miała 1 asystę.

Zuzanna Kulińska

Pozycja: rozgrywająca

Rok urodzenia: 2001

Wzrost: 178 cm

Numer koszulki: 11

Poprzedni sezon spędziła w Polkowicach. Zdobyła tam mistrzostwo Polski, ale jej udział w tym triumfie był znikomy. Na parkiecie średnio spędzała 13 min, a najważniejsze mecze raczej ją omijały. Błyszczała za to w koszykówce 3x3, a w lecie miała też epizody w reprezentacji Polski w halowej odmianie tego sportu. Brzmi znajomo? Taką drogę kiedyś przebyła Aleksandra Zięmborska. Ona również nie była zadowolona ze swojej roli w Polkowicach, więc przeniosła się do Lublina. Tu stała się gwiazdą koszykówki 3x3, a w halowej odmianie sięgnęła po mistrzostwo Polski. Oby tak samo było w przypadku Kulińskiej.

Stella Johnson

Pozycja: rozgrywająca

Rok urodzenia: 1998

Wzrost: 173 cm

Numer koszulki: 4

Przeszłość w WNBA, 25 pkt rzuconych w jednym meczu najlepszej ligi świata – to wszystko musi pobudzać wyobraźnię. Ostatnio natomiast reprezentowała barwy Norrkoping Dolphins. Razem z Delfinami dotarła do półfinału play-off krajowych rozgrywek. W sumie zagrała tama w 30 spotkaniach, w których zdobywała średnio ponad 20 pkt na mecz. To dało jej trzecie miejsce w wyścigu o koronę królowej strzelczyń w lidze szwedzkiej. Potrafi rzucać naprawdę dużo, o czym przekonała się Upsala. Johnson zaaplikowała jej w jednym spotkaniu aż 33 pkt.

Olga Trzeciak

Pozycja: skrzydłowa

Rok urodzenia: 2000

Wzrost: 183 cm

Numer koszulki: 3

Wraca do Lublina po rocznej przewie. Przed nią była kluczową zawodniczką Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin, chociaż w finałowej serii złotego sezonu straciła miejsce na rzecz Aleksandry Zięmborskiej. W Niemczech radziła sobie przeciętnie, więc wróciła do Lublina.

Justyna Adamczuk

Pozycja: środkowa

Rok urodzenia: 2005

Wzrost: 198 cm

Numer koszulki: 91

Powoli, małymi krokami, buduje swoją pozycję w polskiej koszykówce. W poprzednim sezonie wykonała skok na głęboką wodę, bo w części euroligowych bojów była podstawową centerką lubelskiej drużyny. Poradziła sobie średnio, chociaż w pamięci kibiców na pewno pozostał jej występ w Stambule. Wówczas rzuciła słynnemu Fenerbahce 7 pkt, a na parkiecie przebywała przez blisko 37 min. Wszyscy liczymy, że takich spotkań będzie w jej wykonaniu znacznie więcej.

Dominika Ullmann

Pozycja: rzucająca

Rok urodzenia: 2005

Wzrost: 170 cm

Numer koszulki: 90

Mimo że ma dopiero 18 lat, to śmiało można nazwać ją jedną z gwiazd OBLK. To jedna z tych koszykarek, które za kilka lat muszą stanowić o sile seniorskiej reprezentacji Polski. Poprzedni sezon był jej pierwszym na poziomie OBLK. Powinna go dobrze oczekiwać, chociaż sama pewnie oczekiwała więcej. Zwłaszcza, że na otwarcie rozgrywek jej postawa zapewniła Polskiemu Cukrowi AZS UMCS Lublin Superpuchar Polski, a jej tytuł MVP finałowego spotkania. Później miała wahania formy, a w ustabilizowaniu dyspozycji przeszkodziła jej kontuzja.

Martyna Goszczyńska

Pozycja: środkowa

Rok urodzenia: 2004

Wzrost: 186 cm

Numer koszulki: 95

Na poziom I ligi jest zawodniczką bardzo cenną. W OBLK środkowe są jednak mocniejsze fizycznie i wówczas Goszczyńska traci sporo ze swoich atutów. Wiadomo, że z tej smukłej zawodniczki ciężko zrobić atletkę, ale w kolejnych latach przerzucanie ciężarów na pewno jest wskazane. Tak samo jest zresztą ze zbieraniem jak największej ilości minut.

Michella Nassisi

Pozycja: skrzydłowa

Rok urodzenia: 2005

Wzrost: 173 cm

Numer koszulki: 93

Kolejna z zawodniczek pierwszoligowych rezerw, a także bardzo dobra specjalistka od koszykówki 3x3. W tej odmianie znajduje się nawet w młodzieżowej reprezentacji Polski. W poprzednim sezonie grała dość mało, choć był moment sezonu, kiedy zaczęła zbierać więcej minut.

Aleksandra Stanacev

Pozycja: rozgrywająca

Rok urodzenia: 1994

Wzrost: 186 cm

Numer koszulki: 10

Główna architektka mistrzostwa Polski z sezonu 2022/2023. Wówczas wydawało się, że weszła na swój najwyższy poziom. Skorzystała z oferty z Węgier i wyjechała grać dla Madziarów. Tam chyba jednak nie odnalazła swojego miejsca na ziemi, skoro po roku wróciła na dobrze sobie znany teren. Można być pewnym, że wszystkie oczy będą zwrócone właśnie na nią.

Nikola Pogorzelska

Pozycja: obrońca

Rok urodzenia: 2006

Wzrost: 170 cm

Numer koszulki: 92

Melodia przyszłości. W tym sezonie skupi się głównie na grze w pierwszoligowych rezerwach. Jeżeli otrzyma szansę występu w Orlen Basket Lidze Kobiet, to będzie mogła mówić o olbrzymim sukcesie.

Aleksandra Stasiełowicz

Pozycja: obrońca

Rok urodzenia: 2006

Wzrost: 179 cm

Numer koszulki: 98

Kolejna zawodniczka, którą można określić mianem melodii przyszłości. Kiedyś grała w Ełku, a ostatnio uczyła się koszykówki w Aleksandrowie Łódzkim. Teraz czas na lekcje w Lublinie.

Krzysztof Szewczyk

Trener

W Lublinie jest już od 10 lat, chociaż miał kilkuletnią przerwę na pracę w Krakowie. Z każdym rokiem wydaje się być coraz spokojniejszy przy linii, co na pewno jest pozytywną cechą. Jest ona właściwa dla doświadczonych i pewnych siebie szkoleniowców. Krzysztof Szewczyk jest taką osoba i wie, w jakim kierunku ma podążać jego zespół. W poprzednim sezonie osiągnął słabszy wynik, ale jedną z przyczyn był fakt, że postawił na wiele młodych zawodniczek. One potrzebowały czasu, aby dojrzeć. Miejmy nadzieję, że w obecnych rozgrywkach będzie zbierał plony tamtego wysiewu.

Marek Lebiedziński

II trener

Śmiało można powiedzieć, że w klubie pełni znacznie bardziej istotną rolę niż II trener. To niemal równorzędny partner Krzysztofa Szewczyka, który wspomaga go celnymi uwagami. Przy okazji jest to też znakomity wychowawca młodzieży. Wprawdzie prowadzony przez niego zespół nie zdołał sięgnąć po medal mistrzostw Polski U-19, które odbywały się w Lublinie, to jednak kilka zawodniczek z tamtej drużyny będzie odgrywać istotną rolę w zespole seniorskim. Wystarczy wspomnieć takie postaci jak Dominika Ullmann czy Maja Kusiak.

Rafał Walczyk

Prezes

Wprowadził ten klub na poziom, na którym nie był nigdy w swojej historii. Co roku musi mierzyć się z trudnym zadaniem spięcia budżetu. W tym elemencie jest już chyba mistrzem świata, bo Polski Cukier AZS UMCS Lublin uchodzi za klub wypłacalny i profesjonalny.