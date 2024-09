Dzisiaj startuje XIV Memoriał Zdzisława Niedzieli. Polski Cukier Start pokaże się kibicom w Lublinie

W imprezie wezmą udział cztery zespoły na co dzień występujące w Orlen Basket Lidze. Memoriałowa rywalizacja rozpocznie się w piątek w lubelskiej hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli od zmagań MKS Dąbrowa Górnicza z Dzikami Warszawa. Ta rywalizacja jest zaplanowana na godz. 17.

Najważniejszym daniem w piątek będzie jednak występ Polskiego Cukru Start Lublin. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego o godz. 19 podejmą GTK Gliwice. Dzień później w bezpośrednich konfrontacjach zagrają przegrani oraz zwycięzcy piątkowych meczów. Dokładny terminarz na ten dzień będzie znany dopiero po zakończeniu piątkowych gier. Wiadomo, że sobotnie mecze odbędą się o godz. 16 i 18. O tej późniejszej godzinie na parkiecie pojawią się zawodnicy Startu.

Memoriał jest poświęcony pamięci Zdzisława Niedzieli. To legenda lubelskiej koszykówki. Urodził się w 1930 r. i jako zawodnik grał m.in. w Lubliniance, Legii Warszawa oraz Starcie Lublin. W tym ostatnim zespole został trenerem i wprowadził go do najwyższej klasy rozgrywkowej. Pod jego wodzą Start spisywał się w niej znakomicie – „czerwono-czarno” trzykrotnie sięgnęli po brązowe medale mistrzostw Polski. Dwa ostatnie tytuły zostały wywalczony przy udziale Kenta Washingtona. To Niedziela stał za sprowadzeniem Amerykanina do Polski. Washington błyskawicznie podbił serca kibiców i stał się magnesem dla kibiców w całym kraju. Co ciekawe, Niedziela uprawiał również inne dyscypliny sportowe. Wśród nich wymienić należy piłkę nożną, tenis stołowy czy lekkoatletykę. Zmartł 21 grudnia 2010 r. w Lublinie.

Wielkim wydarzeniem dla naszego miasta będą kolejne już odwiedziny Kenta Washingtona. Poprzednie miały miejsce rok temu. Amerykanin będzie z wysokości trybun obserwował zarówno piątkowy, jak i sobotni mecz, a także promował swoją książkę „Kentomania”. Washington opisuje w niej swoją drogę do zawodowej kariery i wyjaśnia, dlaczego zdecydował się na grę w komunistycznym kraju. Dla starszych kibiców będzie to też okazja do przypomnienia sobie czasów PRL z perspektywy cudzoziemca. Fani będą mogli zakupić tę pozycję w klubowym sklepiku w cenie 50 zł (miękka oprawa) i 60 zł (twarda oprawa), a także zdobyć autografy legendy lubelskiej koszykówki.

Start do Memoriału przystępuje w dobrych nastrojach, ponieważ w miniony weekend zaprezentowali się z niezłej strony podczas dwóch sparingów we Wrocławiu. Wprawdzie w sobotę przegrali z miejscowym Śląskiem, to dzień później rozgromili King Szczecin.

– Za nami dwa spotkania rozegrane przeciwko zespołom z poziomu koszykarskiej Ligi Mistrzów. To wartościowe sprawdziany, które pozwoliły nam zobaczyć, gdzie jesteśmy jako drużyna na tle mocnych ekip z Wrocławia i Szczecina. Pierwszy mecz układał się po naszej myśli przez nieco ponad 30 minut. Potem kilka błędów po obu stronach parkietu w końcówce czwartej kwarty spowodowało, że doznaliśmy porażki. Jednak najważniejsze było to, że wykonaliśmy kolejny krok do przodu jako drużyna. W drugim ze sparingów od początku graliśmy twardo i skutecznie w obronie, dzięki temu mogliśmy płynnie i szybko przechodzić do kontrataków. To dawało nam łatwe punkty. Można powiedzieć, że przeciwko Kingowi kontrolowaliśmy boiskowe wydarzenia w każdej z kwart. Wyjazd oceniam pozytywnie. Bardzo ważne, że zagraliśmy wreszcie w pełnym zestawieniu i każdy mógł otrzymać dużą liczbę minut – mówi Roman Szymański.