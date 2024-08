Polski Cukier Start Lublin zaczyna treningi, Amerykanie już na pokładzie

Przypomnijmy, że poprzedni sezon zakończył się dla czerwono-czarnych olbrzymim rozczarowaniem. Zespół, który przez większość rozgrywek utrzymywał się w czołówce ligi zaliczył w końcówce sezonu zasadniczego dramatyczny spadek formy i wypadł poza fazę play-off. Posadą za ten kryzys zapłacił Artur Gronek, który jednak już znalazł sobie nową przystań w Gdyni. Jego miejsce w Lublinie zajął natomiast Wojciech Kamiński.

Były szkoleniowiec Legii Warszawa po raz pierwszy ze swoimi podopiecznymi spotka się właśnie dzisiaj. Na razie jednak zajęcia spędzą głównie na badaniach lekarskich oraz różnego rodzaju testach.

– Jako pierwsze będą testy motoryczne, żeby przekonać się, na jakim poziomie są zawodnicy po okresie wakacyjnym. Sprawdzimy moc, szybkość i wytrzymałość. W początkowych etapach treningów będziemy kształtować aspekty sprawności. Zaczniemy od trenowania wydolności tlenowej, następnie przejdziemy do beztlenowej, a później skupimy się na elementach związanych ze specyfiką naszej dyscypliny – wyjaśnia Jakub Drozd, trener przygotowania motorycznego.

Lublinianie będą ćwiczyć głównie na własnych obiektach łącząc pracę nad kondycją i siłą z zajęciami typowo koszykarskimi. Pierwsze oficjalne mecz są zaplanowane dopiero w końcówce sierpnia. Ostatniego dnia tego miesiąca Start zagra w stolicy z miejscowymi Dzikami. Kolejny weekend przeznaczy na tournee po województwie kujawsko-pomorskim, gdzie zmierzy się z Arrivą Polskim Cukrem Toruń i Anwilem Włocławek.

Następny weekend to z kolei wizyta we Wrocławiu i mecze z miejscowym Śląskiem oraz Kingiem Szczecin. Okres przygotowawczy podsumuje rozgrywany w Lublinie Memoriał Zdzisława Niedzieli. Sezon Orlen Basket Ligi ruszy 3 października. Start w pierwszej kolejce zagra z Arriva Polski Cukier. Mecz w Toruniu jest zaplanowany na 5 października. Pierwsze domowe spotkanie – z Legią Warszawa odbędzie się za to w niedzielę, 13 października.

Przypomnijmy, że skład Startu uległ znaczącym zmianom zwłaszcza wśród obcokrajowców. Do Lublina dołączyli Manu Lecomte, Courtney Ramey, CJ Williams, Tyran De Lattibeaudiere i Ousmane Drame. Polska rotacja nie uległa aż takim zmianom. W zespole pozostali Bartłomiej Pelczar, Jakub Karolak, Michał Krasuski, Filip Put i Roman Szymański. Nową twarzą w pierwszej ekipie jest młodziutki Michał Turewicz, który do tej pory zbierał doświadczenie w rezerwach. Świetnie odnajdywał się również w koszykówce 3x3, w której jest młodzieżowym reprezentantem Polski.

– Chcemy być niewygodnym przeciwnikiem dla każdego. Mamy ciekawy skład, który jest mieszanką doświadczenia i młodszych koszykarzy. Naszą drużynę objął trener, który osiągał już sukcesy, zdobywał medale, więc na pewno ma określony plan na przygotowania i nadchodzący sezon. Teraz my, jako zawodnicy musimy ciężko pracować i wykonywać polecenia sztabu, żeby w październiku rozpocząć ligowe zmagania w dobrym stylu – zapowiada Roman Szymański.