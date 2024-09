Polski Cukier Start w ostatnim sparingu przed ligą rozbił Zastal Zielona Góra

Czerwono-czarni już po pierwszej kwarcie wypracowali sobie solidną zaliczkę. Wystarczyło 10 minut, a podopieczni Wojciecha Kamińskiego prowadzili 33:21. Do przerwy Start nadal miał w zapasie 10 „oczek”. W drugiej połowie dystans między drużynami jeszcze urósł i ostatecznie w próbie generalnej przed ligą lublinianie zanotowali efektowne zwycięstwo.

Trzeba dodać, że aż sześciu graczy zapisało na swoim koncie dwucyfrową liczbę punktów. Najskuteczniejszy był CJ Williams, który uzbierał 16 „oczek” Niewiele gorszy był Jakub Karolak (15) oraz Tyran De Lattibeaudiere (14).

– Na pewno cieszy, że trafialiśmy te rzuty, których wcześniej w dwóch meczach nie mogliśmy trafić. Zagraliśmy zespołowo w ataku, dzieliliśmy się piłką i wszyscy dołożył swoją cegiełkę do tego zwycięstwa. To są sparingi, nie wyciągamy daleko idących wniosków, ale zawsze lepiej przed ligą wygrać niż przegrać. Zagraliśmy dobrze jako zespół i to jest budujące. Jest sporo błędów, ale zawodnicy więcej poznają siebie nawzajem. Im więcej gramy, tym będzie wyglądać to coraz lepiej. Niedociągnięcia są, zwłaszcza w obronie, ale postaramy się wyciągnąć wnioski – mówi Michał Sikora, drugi trener czerwono-czarnych.

– Z meczu na mecz wyglądamy coraz lepiej. Ważne, że każdy zapisał się w statystyce punktowej i że przystąpimy do ligi w pełnym składzie, bo nikt nie doznał kontuzji – dodaje Michał Krasuski.

Podopieczni trenera Kamińskiego nowy sezon Orlen Basket Ligi rozpoczną w następną sobotę, 5 października. O godz. 19.30 zagrają w Toruniu. Rywalem będzie tamtejszy Arriva Polski Cukier.

Polski Cukier Start Lublin – Zastal Zielona Góra 100:78 (33:21, 22:24, 19:17, 26:16)

Polski Cukier Start: Williams 16, Karolak 15, De Lattibeaudiere 14, Lecomte 12, Ramey 10, Krasuski 10, Drame 9, Pelczar 8, Szymański 4, Put 2.

Zastal: Thornwell 21, Browning 14, Harris 12, Saulys 10, Murphy 8, Pluta 7, Żmudzki 4, Kołodziej 2, Góreńczyk, Woroniecki 0, Sitnik 0.