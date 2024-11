Start Lublin przygotował pakiet biletów na najbliższe mecze. Trzy spotkania w cenie dwóch

0 A A

Start Lublin do 13 grudnia aż trzy razy zagra w hali Globus (fot. Wojtek Szubartowski)

Od 1 do 13 grudnia Start Lublin rozegra aż trzy domowe spotkania w ramach Orlen Basket Ligi. To doskonała okazja, żeby zaproponować kibicom promocję na bilety. Do 1 grudnia można zaopatrzyć się w pakiet wejściówek na wszystkie trzy spotkania, ale zapłacić tak naprawdę tylko za dwa.

