Pod Koszami Dziennika Wschodniego: Problemy 4tego Piętra

Zespół 4tego Piętra uchodzi w tym sezonie za jednego z faworytów rozgrywek. Łukasz Łukawski już tradycyjnie zgromadził ciekawy skład, którego siłą jest olbrzymia fizyczność zawodników.

W weekend 4te Piętro zmierzyło się jednak z drużyną, która prezentuje bardzo podobny styl, czyli Quattro Tech. Ci pochodzący z Łęcznej koszykarze od wielu lat funkcjonują w ten sam sposób – na początku sezonu grają nieco słabiej, ale im dłużej trwają rozgrywki, tym prezentują się lepiej. W efekcie oglądaliśmy bardzo dobre widowisko, które zakończyło się niewielkim zwycięstwem 4tego Piętra.

Wynik 62:57 oddaje zaciętość tego spotkania. O sukcesie faworytów przesądził Radosław Baran i Łukasz Łukawski. Zdobyli oni odpowiednio 18 i 15 pkt. U pokonanych wyróżnił się Przemysław Małyszek, który zapisał na swoim koncie 19 „oczek”.

Warto również podkreślić niespodziewany sukces WinPlay, który pokonał 72:64 Back to the Roots. Olbrzymia w tym zasługa Tomasza Kiljańskiego. Ta jedna z najważniejszych postaci w amatorskiej koszykówce w naszym regionie zdobyła 27 pkt. (kk)

Wyniki: Lancet – Piąty Faul 57:70 * Bru – TKKF Cukropol Pszczółka 42:77 * 4te Piętro – Quattro Tech. 62:57 * Team Erkado – The Reds 43:98 * WinPlay – Back to the Roots 72:64.

The Reds 8 16 635:446 4te Piętro 8 15 482:381 Symbit 7 14 609:308 Roots 8 14 567:470 WinPlay 8 13 494:436 Dom Plus 7 12 420:335 Lipa Team 7 12 403:365 Piąty Faul 8 12 427:449 Quattro Tech. 8 11 497:421 Lancet 8 11 456:462 Adley 7 10 359:413 Bru 8 10 383:483 Erkado 8 10 353:489 Cukropol 8 10 390:552 RSO 7 9 324:371 Foxes 7 9 356:446 Symbit Brothers 7 8 372:440 Prospectiv 7 8 260:520

14 grudnia: Cukropol – The Reds (godz. 15) * Foxes – Erkado (16) * Adley – 4te Piętro (17) * Prospectiv – Lipa Team (18). 15 grudnia: Lancet – RSO (12) * Piąty Faul – Symbit (13) * Roots – Quattro Tech. (14) * WinPlay – BRU (15) * Symbit Brothers – Dom Plus (16).