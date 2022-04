Pod Koszami Dziennika Wschodniego: WinPlay osiągnął swój cel

Niemal wszystko w rozgrywkach Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego jest już jasne. Tydzień po Świętach Wielkanocnych dojdzie do wielkiego finału ligi, w którym zmierzą się ekipy 4-tego Piętra i The Reds Iglo-Klima. Pierwszy mecz wygrał aktualny lider rozgrywek różnicą 14 pkt. Jeżeli więc „czerwoni” myślą o tytule, to powinni zwyciężyć w rewanżu różnicą minimum 15 pkt.

Niemniej ciekawie było w dolnych rejonach grupy walczącej o miejsca 1-6. Tam bardzo pracowity weekend miał WinPlay, który rozegrał aż 2 spotkania. Najpierw w sobotę zmierzył się z Piątym Faulem. Przez trzy kwarty mecz był bardzo wyrównany, ale w ostatniej odsłonie górę wzięło kilka lat mniej graczy Piątego Faulu, którzy wygrali 52:46. W ich szeregach brylował Nikodem Koszałka, który zdobył 21 pkt. Świetne spotkanie zaliczył także Marek Bielak, który dołożył 18 pkt.

Dzień później WinPlay rywalizował z Lancetem, a stawką tego spotkania było 5 miejsce. Ostatecznie przypadło ono tej pierwszej ekipie, która wygrała 60:53. Mecz był popisem Pawła Bryłowskiego, który zdobył aż 17 pkt. 3 „oczka” mniej dołożył Jakub Trocewicz. Najlepszym graczem spotkania był jednak Grzegorz Kokowicz. Podkoszowy Lancetu zdobył aż 19 pkt. (kk)

Grupa walcząca o miejsca 1-6: The Reds Iglo-Klima – Lancet 109:61 * Piąty Faul – WinPlay 52:46 * Symbit – 4-te Piętro 55:67 * WinPlay – Lancet 60:53.

4-te Piętro 14 28 +394 The Reds 14 27 +283 Symbit 14 24 +294 Piąty Faul 14 22 -34 WinPlay 14 20 -98 Lancet 14 18 -130

Grupa walcząca o miejsca 7-11: Adley Hydroizolacje – Venta 45:35 * Lipa Team – Quattro Tech. 72:81.