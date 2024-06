Polski Cukier AZS UMCS Lublin przedłużył umowę z kolejną zawodniczką

To oczywiście nie jest transfer, który trafi na czołówki portali internetowych, ale warto zauważyć, że dobry zespół musi dysponować szeroką kadrą. Goszczyńska jest natomiast związana z Lublinem od 2022 r. i śmiało można powiedzieć, że w tym czasie zrobiła spory postęp. Początkowo miała grać tylko w rezerwach, ale dobre występy w I lidze sprawiły, że znalazła swoje miejsce również w pierwszej drużynie. Zadebiutowała w Orlen Basket Lidze, a w poprzednim sezonie zagrała nawet w Eurolidze. W OBL zagrała 10 spotkań, a jej średnie to 0,6 pkt i 1,4 zbiórki. W I lidze było znacznie lepiej. Tam rozegrała 22 spotkania, w których średnio zdobywała 8,5 pkt na mecz i miała przeciętnie 8 zbiórek. – Martyna będzie łączyć grę w ekstraklasie z grą w lidze rezerw. Tak naprawdę jest jeszcze na początku swojej drogi koszykarskiej. Koszykówkę na poziomie pierwszej czy drugiej ligi trenuje dopiero trzy lata. Jest tutaj spore pole do poprawy i zwiększenia swoich umiejętności. Z każdym miesiącem widać, że ona się lepiej czuje. Bardzo dobrze przepracowała te półtora miesiąca po zakończeniu sezonu w ekstraklasie. Zaowocowało to powołaniem do kadry U20. Liczymy na to, że pojedzie na mistrzostwa i wróci jako zdecydowanie bardziej doświadczony gracz. Teraz wszystko w jej rękach oraz głowie, by poczynić kolejne postępy – wyjaśnia Krzysztof Szewczyk, szkoleniowiec Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin.

Smutną informacją jest natomiast odejście z klubu Aleksandry Zięmborskiej. Po dwóch sezonach spędzonych w Lublinie, ta reprezentantka Polski w koszykówce 3x3 zdecydowała kontynuować swoją karierę poza granicami naszego kraju. W nadchodzącym sezonie będzie biegać po włoskich parkietach przywdziewając koszulkę Magnolia La Molisana Campobasso. Zięmborska w minionym sezonie wystąpiła w 21 ligowych meczach i średnio zdobywała 8,3 pkt. W akademickiej drużynie nie zobaczymy już także Magdaleny Ziętary. To była jedna z bohaterek mistrzowskiego sezonu, który lubelskiej ekipie przydarzył się w latach 2022-2023. W poprzednich rozgrywkach Ziętara przez większość czasu była kontuzjowana – zdołała wystąpić tylko w 8 spotkaniach. Mimo urazu była jednak mocno zaangażowana w życie drużyny i latała z nią nawet na wyjazdowe spotkania.

Krzysztof Szewczyk ze swoimi podopiecznymi spotka się po raz pierwszy w połowie sierpnia. Obecnie skład drużyny stanowią cudzoziemki Stella Johnson, Batabe Zempare, Aleksandra Stanacev i Laura Miskienie oraz Polki Martyna Goszczyńska, Zuzanna Kulińska, Magdalena Szymkiewicz, Justyna Adamczuk, Maja Kusiak, Dominika Ullman i Olga Trzeciak.