Rozpoczął się rekordowy sezon w rozgrywkach Pod Koszami Dziennika Wschodniego

W obecnym sezonie podwyższono limit wieku – nie mogą w nich grać koszykarz młodsi niż 35 lat. Zapis ten nie dotyczy zawodników, którzy wcześniej występowali w rozgrywkach Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego. Wyjątkowa jest również liczba drużyn, bo jest ich aż 18, co jest rekordem ostatnich lat.

Przy tak dużej liczbie uczestników ich poziom jest dość zróżnicowany. Pierwsza kolejka pokazała jednak, że kibice nie będą mogli narzekać na nudę. Najwięcej emocji przyniosła konfrontacja Quattro Tech. z Piątym Faulem. Zakończyła się ona minimalnym, bo zaledwie punktowym, zwycięstwem Piątego Faulu. Dwa zespoły wystawił Symbit, a w pierwszej kolejce drużyna rezerw dowodzona przez Bartosza Kudelę pokonała 4 te Piętro 49:45.

Wyniki: Team Erkado – Prospectiv 45:22 * 4te Piętro – Symbit Brothers 45:49 * Lipa Team – Adley Hydroizolacje 73:49 * Lancet – WinPlay 55:65 * Bru – Flying Foxes 53:61 * Quattro Tech. – Piąty Faul 39:40 * The Reds Iglo-Klima – RSO 63:56 * Dom Plus Kwadrat – Back to the Roots 44:54 * Symbit – TKKF Cukropol Pszczółka 134:22.

12 października: Symbit – RSO (godz. 9) * WinPlay – Flying Foxes (10) * Team Erkado – Symbit Brothers (11) * 4te Piętro – Piąty Faul (12) * Quattro Tech. – The Reds (13) * Lipa Team – Roots (14) * BRU – Adley (15) * Lancet – Prospectiv (16) * Dom Plus – Cukropol (17). Wszystkie mecze odbędą się w hali Startu przy al. Piłsudskiego.