LNBA: Polski Cukier Rodmos wykorzystał osłabienie Alco i odniósł niespodziewane zwycięstwo

W efekcie w niedzielnej konfrontacji z Rodmosem musiało sobie radzić w sześcioosobowym zestawieniu. I mało brakowało, a pokonałoby zespół Tomasza Szczotki.

Rodmos ostatecznie szczęśliwie wygrał 64:62 i awansował na trzecie miejsce w tabeli. Bohaterem zwycięzców był Grzegorz Szymanek, który zdobył 27 pkt, z czego 21 po rzutach zza linii 6,75 m. Świetnie spisał się także Paweł Zdeb. Ten nauczyciel wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym zapisał na swoim koncie 13 pkt. U pokonanych wyróżnił się Aleksander Rak. Były zawodnik lubelskiego Startu zdobył 18 pkt.

Emocji nie brakowało również w konfrontacji 12 Małp i Alfachem Team. Ostatecznie 75:70 wygrali ci drudzy. 25 pkt dla triumfatorów zdobył Przemysław Kandzierski. Double-double (18 pkt i 12 zbiórek) skompletował inny z graczy Alfachemu, Jakub Wojtiuk. Jeszcze lepsze statystyki, 26 pkt i 11 zbiórek, skompletował Kamil Chmielak z 12 Małp.

Na koniec warto jeszcze zauważyć pierwszą porażkę Matematyki, którą pokonał debiutant w Konferencji A, zespół Sky Jumpers.

Konferencja A: 12 Małp – Alfachem Team 70:75 * Alco – Polski Cukier Rodmos 62:64 * Sky Jumpers – Matematyka 61:48 * Kanina – Patobasket 20:0 (v.o.).

Matematyka 7 13 430:360 Alfachem 7 11 386:407 Rodmos 7 11 376:424 Alco 7 11 351:329 Kanina 7 10 318:320 Patobasket 7 9 300:235 Sky Jumpers 7 9 353:367 12 Małp 7 8 357:429

Konferencja B: Bad Boyz Familia – Akademia Wincentego Pola 59:38 * AT Vision – Orlikowe Świry 70:44 * Devils – Elektroland Mavs Team 79:20 * Flying FOxes – Angry Dogs 60:48.

Foxes 7 13 344:280 Fever 7 13 362:288 Devils 7 12 338:263 Bad Boyz 6 11 327:244 AT Vision 7 10 340:340 Orlikowe Świry 7 9 278:345 Dogs 7 9 310:336 Akademia 7 7 209:286 Elektroland 7 7 255:381

Konferencja C: Bez Cukru – Alleyoop 46:21 * Barber Ekipa – Basket Flo 20:78 * Moose Lublin BC – Numa Numa Yay 68:54 * Pozytywne Porycie – Lublinianka KUL Basketball 98:36 * Nothing But Net – Młode Bogi 20:0 (v.o.).