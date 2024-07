Paryż 2024: Julia Szeremeta z Paco Lublin chce napisać historię

25-letnia Wenezuelka na pewno jest mocną przeciwniczką, ale z pewnością nie jest typowana do czołowych miejsc w turnieju olimpijskim.

Nie ma na swoim koncie wielkich sukcesów, tymi największymi są dwa brązowe medale igrzysk panamerykańskich. Pierwszy zdobyła w 2017 r., a drugi w 2023 r. W tym drugim przypadku, w zawodach rozgrywanych w Santiago de Chile pokonała Leilany Reyes Moreno oraz Lenny Cala Maso.

Najpoważniejsza rywalka, czyli Jucielen Cerqueira Romeu z Brazylii okazała się jednak już zbyt silna. Na znacznie poważniejszej imprezie, czyli mistrzostwach świata, Alcala również spisała się przyzwoicie, bo dotarła do ćwierćfinału. W drodze do tego sukcesu wyeliminowała mocną Filipinkę Nesthy Petecio. W walce o półfinał przegrała jednak z Kariną Ibragimovą z Kazachstanu, która zakończyła turniej w Delhi ze srebrnym medalem.

– Alcala ma podobny styl walki do Julii. Uważam jednak, że losowanie było dla niej bardzo udane. Widać, że jest w formie, więc na ma się czego obawiać. Uważam, że stać ją na medal olimpijski – zapowiada Andrzej Stachura, prezes Paco Lublin.

To odważna deklaracja, ponieważ Szeremeta jest najmłodszą uczestniczką igrzysk olimpijskich w kategorii 57 kg. Trzeba jednak pamiętać, ze zawodniczka Paco to młodzieżowa mistrzyni Europy, a także piąta zawodniczka igrzysk europejskich. – Jadę po medal, chcę napisać historię – zapowiada jednak na łamach PZB TV Julia Szeremeta.

Pytanie jednak, czy 20-latkę nie zje trema? – Zdaję sobie sprawę, że nic nie muszę, ale wszystko mogę. Potrafię radzić sobie ze stresem, więc jadę pełna pozytywnych emocji. Za mną ciężkie przygotowania, ale czuję, że jestem w formie – twierdzi Julia Szeremeta.

Młoda bokserka pierwszą sytuację stresującą ma już za sobą. Kilka dni temu spotkała się z Prezydentem Andrzejem Dudą i miała okazję wspólnie z nim rozegrać krótki mecz w tenisa stołowego.

Warto wspomnieć, że w przypadku pokonania Alcali, to w walce o ćwierćfinał młoda Polka zmierzy się z Tiną Rahimi. I to jest również dobra informacja, ponieważ Australijka nie ma na swoim koncie wielkich sukcesów. Dwa lata temu zdobyła brązowy medal w Igrzyskach Wspólnoty Brytyjskiej. Tam jednak do wywalczenia trzeciej pozycji wystarczył jej tylko jeden wygrany pojedynek.

Walka Szeremety z Alcalą odbędzie się we wtorek, a jej początek jest zaplanowany na godz. 22:24. Transmisje z igrzysk przeprowadzają TVP oraz Eurosport.