Paryż 2024: Mateusz Rudyk z Lubelskie Perła Polski Cycling Team awansował do ćwierćfinału

Prezes KW Kotłownia o złotym medalu Mirosław: Ola jest nie do zdarcia. Ma psyche ze stali

– Ciężko opisać to, co się działo. Mnóstwo radości, adrenaliny. To była niesamowita chwila dla całego polskiego i lubelskiego wspinania– Michał Ginszt, prezes Klubu Wspinaczkowego Kotłownia Lublin mówi o zdobyciu złotego medalu Igrzysk Olimpijskich we wspinaczce na czas przez Aleksandrę Mirosław. Zmagania na olimpijskiej ścianie oglądał dzisiaj wraz z innymi zawodnikami i zawodniczkami w specjalnie przygotowanej strefie kibica w klubowym centrum wspinaczkowym przy ul. Cisowej w Lublinie.