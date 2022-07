AZ-BUD Komarówka był gospodarzem XI Bialskopodlaskiej Gali Piłkarskiej

Ogłoszono wyniki obrad kapituły w składzie: Roman Laszuk (przewodniczący), Michał Tusz (sekretarz), Stanisław Lesiuk i Miłosz Storto (członkowie). Nagrodzono w 13. kategoriach, za sukcesy w piłce młodzieżowej i seniorskiej. W związku z jubileuszem 100-lecia LZPN przyznano złote i srebrne odznaczenia honorowe LZPN, srebrny i złoty medal jubileuszowy 100-lecia LZPN dla klubów, honorowe odznaki i medale PZPN. W kategoriach: nadzieja piłkarska, trener seniorów, działacz piłkarski, samorząd miasto i samorząd gmina nagrodzono wszystkich nominowanych.

XI Bialskopodlaska Gala Piłkarska – wyniki

Kategorie:

Trener młodzieży: Tomasz Buraczewski (Podlasie Biała Podlaska) * sędzia piłkarski: Konrad Gąsiorowski * piłkarz klasy B: Adrian Wysokiński (Huragan Międzyrzec Podlaski) * piłkarz klasy A grupa I: Kacper Waniowski (Victoria Parczew) * piłkarz klasy A grupa II: Marcin Kabat (Absolwent Domaszewnica) * piłkarz klasy okręgowej: Damian Kaczmarek (Grom Kąkolewnica) * piłkarz IV ligi: Paweł Komar (Huragan Międzyrzec Podlaski) * piłkarz III ligi: Maciej Wojczuk (Podlasie Biała Podlaska).

Nadzieja piłkarska: Bartosz Lesiuk, Maciej Kurowski, Karol Domański (wszyscy Podlasie Biała Podlaska), Mateusz Filipczak (Orlęta Łuków), Marcel Mitura (Orlęta-Spomlek Radzyń Podlaski), Łukasz Moczulski (Huragan Międzyrzec Podlaski), Kamil Szymański (Az-Bud Komarówka Podlaska), Jakub Kolęda (LKS Milanów), Szymon Dobrowolski (Grom Kąkolewnica), Kacper Pietruszewski (Victoria Parczew), Jakub Machnowski (UKS Jedynka Terespol), Michał Grochowski (AT Champion Biała Podlaska).

Trener seniorów: Mikołaj Raczyński (Orlęta-Spomlek Radzyń Podlaski) * Rafał Borysiuk (Podlasie Biała Podlaska) * Dariusz Solnica (Orlęta Łuków) * Damian Panek (Huragan Międzyrzec Podlaski) * Wiesław Grula (Sokół Adamów) * Artur Dadasiewicz (Unia Żabików) * Przemysław Tryboń (Bad Boys Zastawie) * Mateusz Cydejko (Twierdza Kobylany) * Robert Różański (Victoria Parczew) * Witalij Mielniczuk (Az-Bud Komarówka Podlaska) * Piotr Ciejak (Rogo Rogoźnica).

Działacz piłkarski: Roman Lipiński (Rogo Rogoźnica) * Roman Bańkowski (Niwa Łomazy) * Maciej Syga (Orlęta Łuków) * Jerzy Kwaśniewski (Huragan Międzyrzec Podlaski) * Krzysztof Grochowski (Orlęta-Spomlek Radzyń Podlaski) * Agnieszka Przekora (Victoria Parczew) * Rafał Grabiński (Az-Bud Komarówka Podlaska) * Paweł Kot (Grom Kąkolewnica) * Piotr Dawidziuk (Lutnia Piszczac) * Krzysztof Szczęśniak (ŁSR Amplus Łuków) * Paweł Domański (Armaty Stoczek Łukowski).

Samorząd miasto: UM w Białej Podlaskiej, UM w Łukowie, UM w Międzyrzecu Podlaskim, UMiG w Parczewie, UM w Radzyniu Podlaskim, UM w Stoczku Łukowskim, UM w Terespolu

Samorząd gmina: UG w Staninie, UG w Krzywdzie, UG w Łukowie, UG w Komarówce Podlaskiej, UG w Kąkolewnicy, UG w Międzyrzecu Podlaskim, UG w Łomazach, UG w Radzyniu Podlaskim, UG w Jabłoniu, UG w Milanowie, UG w Piszczacu, UG w Czemiernikach, UG w Terespolu, UG w Wisznicach.

Nagrody za sezon 2021/2022:

Piłka nożna młodzieżowa: Kujawiak Stanin – za 1. miejsce w lidze okręgowej juniorów starszych * Twierdza Kobylany – za 1. miejsce w lidze okręgowej trampkarzy starszych * UKS Dwójka Międzyrzec Podlaski – za 1. miejsce w lidze okręgowej trampkarzy młodszych * Podlasie Biała Podlaska – za 1. miejsce w lidze okręgowej młodzików starszych * Victoria Parczew – za 1. miejsce w lidze okręgowej młodzików młodszych * Podlasie Biała Podlaska – za 1. miejsce w I lidze wojewódzkiej młodzików starszych * Podlasie Biała Podlaska – za 1. miejsce w lidze wojewódzkiej trampkarzy starszych.

Piłka nożna (seniorzy): Grom Kąkolewnica – za awansu do IV ligi * Victoria Parczew – za awans do klasy okręgowej * Absolwent Domaszewnica – za awans do klasy okręgowej * Armaty Dwernicki Stoczek Łukowski – za awans do klasy A * Huragan II Międzyrzec Podlaski – za awans do klasy A.

Nagroda specjalna XI Bialskopodlaskiej Letniej Gali Piłkarskiej: Joanna Wójcik (Rogo Rogoźnica) * Andrzej Zieniuk – Az-Bud Komarówka Podlaska