Kujawiak Stanin – ŁKS Łazy 3:0, stracili pozycję wicelidera

ŁKS Łazy zawitał do Stanina jako wicelider. Jednocześnie jest to jednak zespół, który zmaga się z problemami z grą na obcych boiskach. Tak też było w Staninie, gdzie ŁKS czuł się wyjątkowo obco. Już w 5 min Rafał Goławski zagrał kapitalną prostopadłą piłkę do Osiaka. Napastnik Kujawiaka zachował chłodną głowę i minął bramkarza rywali po czym z ostrego kąta zmieścił piłkę w siatce.

Szybko zdobyte prowadzenie tylko napędziło gospodarzy, którzy zaczęli stwarzać kolejne dogodne sytuacje. Przed przerwą piłka jeszcze nie chciała wpaść do siatki, ale już po zmianie stron znalazła się ona tam aż dwukrotnie. Najpierw trafił Krystian Stefaniak, a kolejną asystę tego dnia zanotował Goławski. W samej końcówce kolejnego gola zdobył Osiak, a decydujące podanie wykonał Adam Szewczak.

– Bardzo cieszę się tego wyniku, bo Łazy są silną drużyną. Myślę, że istotny był fakt, że przesunąłem do ataku Osiaka. Wcześniej, z powodu różnych ruchów kadrowych, nie mógł on grać w napadzie. Teraz pokazał, że właśnie tam czuje się najlepiej. To właśnie on był motorem napędowym naszych ofensywnych poczynań – tłumaczy Andrzej Zarzycki, trener Kujawiaka.

– Na pewno boisko w Staninie nie należy do najłatwiejszych. Ono jednak było takie samo dla obu drużyn. Zdecydowanie lepiej gra nam się w Łazach, gdzie zbudowaliśmy już swoją twierdzę. Lubimy grać piłką po ziemi, o co w Staninie jest trudno – powiedział Marcin Chwedoruk, kierownik ŁKS Łazy.

Kujawiak Stanin – ŁKS Łazy 3:0 (1:0)

Bramki: Osiak (5, 89), Stefaniak (50)

Kujawiak: Kęder – Kąkol, Abramek, M. Skwarek, Adamiak, Stefaniak (85 Stępniewski), Grzyb (75 Szewczak), Rafał Goławski I, Siwiec, Chromiński (80 Zabłocki), Osiak.

Łazy: Lisiewicz – Zarzycki, Janaszek, Purzycki (65 Chromiński), Wereszczyński, Goławski, Szustek, Olszewski, Ostojski, Soćko, Fortuna.

Żółta kartka: Grzyb. Widzów: 100.

Pozostałe wyniki: Tytan Wisznice – Sokół Adamów 2;4 * Orzeł Czemierniki – Lutnia Piszczac 1:2 * Unia Krzywda - Victoria Parczew 0:3 * LKS Milanów – Absolwent Domaszewnica 2:1* Młodzieżówka Radzyń Podlaski – LZS Dobryń 1:1 * Az-Bud Komarówka Podlaska – Bad Boys Zastawie 1:2* Grom Kąkolewnica – Unia Żabików 3:0.