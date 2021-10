LKS Agrotex Milanów – ŁKS Łazy 7:4, wyniki bialskiej okręgówki

Sokół Adamów – Kujawiak Stanin 2:2 (2:0)

Bramki: Osial (5), Mateusz Baran (35) – Osiak (z karnego 55), Michał Skwarek (70).

Sokół: M. Dzido – Miszta, K. Nowicki, Skórka, Piotrowski (46 Wierzbicki), Wrzosek, Sokołowski (70 Domański), Jarosław Bosek, Osial (60 Fredo), Jakub Bosek (46 J. Nowicki), Mateusz Baran (75 Czubek).

Kujawiak: J. Dadasiewicz – Kąkol, Gajownik, Goławski, Maciej Skwarek (46 Strzelec), Osiak, Abramek, Chromiński, Adamiak, Zabłocki, Michał Skwarek (89 Tronowski).

Orzeł Czemierniki – Tytan Wisznice mecz nie odbył się, goście nie przyjechali

Grom Kąkolewnica – Unia Krzywda 3:1 (3:1)

Bramki: Lecyk (6, 19), Musiatowicz (27) – Cieślak (z karnego 35).

Czerwona kartka: Dawid Rosłoń (Krzywda) w 90 min, za drugą żółtą.

Grom: Kaczmarek – P. Muszyński, M. Muszyński, Madejski, P. Zieliński, R. Zieliński, Marczuk, Musiatowicz (68 Niedźwiecki), Lecyk, Samociuk, Rycaj.

Krzywda: D. Dadasiewicz – M. Piszcz (46 Mateusz Kot młodszy), Filip, S. Bober, Kryczka (46 Nankiewicz), Chmiel (46 P. Bober), A. Białach, Cieślak, Łukasik (80 Mateusz Kot starszy), Rosłoń, G. Piszcz (65 Wojtaś).

Młodzieżówka Radzyń Podlaski – LZS Dobryń 1:1 (0:1)

Bramki: Kobojek (60) – Konrad Mądry (z karnego 20).

Młodzieżówka: Łukaszuk – Reszka, Burda, Mazurek, Wierzbicki, Dorosz, Sidor, Kryjak (46 Pliszka), Kobojek, Świeciński (75 Węcław), Dymek.

Dobryń: Daniluk – Konrad Mądry, Cydejko, Kamil Mądry, Kozakiewicz, Golec, Korneluk, Marczuk (75 Buch), Szymański, Kozłowski (65 Snochowski), Demidziak.

Az-Bud Komarówka Podlaska – Bad Boys Zastawie 3:1 (1:1)

Bramki: Mróz (30), Borkowski (52, z karnego 86) – Miszta (42).

W 86 min Piotr Mitura (Az-Bud) nie wykorzystał rzutu karnego – obronił bramkarz Bad Boys. Sędzia uznał, że golkiper popełnił błąd i nakazał powtórzenie „11”. Tym razem karnego wykorzystał Karol Borkowski.

Czerwona kartka: Hubert Niedziółka (Bad Boys) w 73 min, za drugą żółtą.

Az-Bud: Nowachowicz – Mitura, Kania, Janiak, K. Klimiuk, Daniłko, Barańczuk (86 M. Klimiuk), Zieniuk (86 P. Klimiuk), Sokołowski (46 Grabiński), Borkowski, Mróz.

Bad Boys: Szewczak – A. Nurzyński (80 Marcin Cizio), Miszta, Bulak, Świętochowski, P. Nurzyński, Mateusz Cizio (75 Kajda), Niedziółka, Stosio, M. Nurzyński, Wołoszka.

Bizon Jeleniec – Granica Terespol 4:3 (1:0)

Bramki: P. Izdebski (27), Jankowski (49, 70), Botwina (z karnego 63) – Gregoruk (71, z karnego 75), Sawicki (90 + 3).

Bizon: Kopeć – Gryczka (56 M. Izdebski), Gajda, P. Izdebski, A. Gajownik, Adenekan, Olek, Piotrowski, Jankowski, E. Gajownik (75 Okuń), Botwina.

Granica: Sterniczuk – Zajko (80 Tymon), Lewczuk, Kurasiński, Sawicki, Trochimiuk, Sawtyruk, Gregoruk, Leszczyński, Demczuk (66 Wójciak), Jaszczyk (46 Zasiuk).

LKS Agrotex Milanów – ŁKS Łazy 7:4 (3:2)

Bramki: Podgajny (12, 47, 56, 59), Ostapiuk (21), Dąbrowski (33), E. Romaniuk (90 + 1) – Krukow (10), Olszewski (26, z karnego 54), Wereszczyński (65).

Milanów: Kozioł – Witkowski (78 Gidlewski), Dąbrowski, Magier, Pawlak, Wlazy, K. Romaniuk (86 Piekarski), E. Romaniuk, Pieńkus, Ostapiuk, Podgajny.

ŁKS: Lisiewicz (60 Klimczyk) – Zarzycki (46 Wałachowski), Janaszek, Młynarczyk, Wereszczyński, Olszewski, Kierych, Gomółka, Ostojski, Fortuna, Krukow.

Aż trzy czerwone kartki pokazał sędzia zawodnikom gości. – Trochę te karki były naciągane – krótko ucina grający trener Ar-Tig Huta Dąbrowa Paweł Mazurek.

Nosa miał szkoleniowiec gospodarzy Artur Dadasiewicz. Trzech zawodników wprowadzonych do gry z ławki rezerwowych strzeliło gole. – Co do czerwonych kartek. Od początku goście wzięli się za „sędziowanie” i tak się to skończyło – mówi trener Unii Żabików Artur Dadasiewicz.

Unia Żabików – Ar-Tig Huta Dąbrowa 6:1 (2:1)

Bramki: Koczkodaj (2), Ptaszyński (z karnego 27, 56), Wachnik (76), Pieńko (90), Palica (90 + 2) – Pietrzak (z karnego 45 + 5).

Czerwone kartki: Maciej Gnyszka (Ar-Tig) w 45 + 5 min za niesportowe zachowanie; Konrad Ciuba (Ar-Tig) w 45 + 5 min, za drugą żółtą; Konrad Sudowski (Ar-Tig) w 70 min, za drugą żółtą.

Żabików: Dadasiewicz – Niewęgłowski (80 Kałuski), Frączek, Kępa, Golec, Kozłowski, Garbacik (72 Pieńko), Koczkodaj (69 Wachnik), Pawelec, Antoniuk, Ptaszyński (80 Palica).

Ar-Tig: Tomasik – Mazurek, J. Nowek, K. Pawlak, R. Pawlak, Pietrzak, Grzyb, K. Sudowski (55 Deres), Łukasiak, Gnyszka, Ciuba.