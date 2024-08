Astra Leśniowice wciąż pozytywnie zaskakuje, wyniki chełmskiej okręgówki

Nic nie zapowiadało, że Astra w tak wyraźny sposób pokona zespół z Izbicy. W pierwszej kolejce przecież obie drużyny odniosły zwycięzca – Astra pokonała Bug Hanna, a Ruch Hetmana Żółkiewka. Wydawało się zatem, że rywalizacja beniaminka z szósta ekipą poprzedniego sezonu będzie bardzo wyrównana.

Atmosfera tej rywalizacji była zresztą bardzo podniosła również z powodów pozasportowych. Przed pierwszym gwizdkiem Anatol Obuch, prezes Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, wręczył Astrze pamiątkowy puchar za awans do okręgówki. Gospodarze zresztą sami postarali się o wyjątkową oprawę, ponieważ piłkarzy wyprowadzili na boisko młodzi zawodnicy Astry z grup skrzatów, żaków i orlików.

Początek spotkania był dość ostrożny, bo obie ekipy skupiły się przede wszystkim na tym, żeby nie dopuścić do straty gola. Z czasem jednak to gospodarze zaczęli przejmować inicjatywę, co w 34 min udokumentowali zdobyciem prowadzenia. Autorem pięknego trafienia pod poprzeczkę był Bartosz Goździewski.

Później już nastąpił show w wykonaniu Damiana Patoki. 30-latek rozpoczął zdobywanie bramek w 36 min. Kolejne dorzucił po przerwie trafiając w 52, 77 i 85 min. Patoka to piłkarz, który szlify zdobywał na Mazowszu przez wiele lat grając w stołecznych klubach. Najwyżej doszedł do IV ligi, występując wówczas w Olimpii Warszawa. W Astrze gra od 2023 r.

– Bardzo cieszę się z kolejnego zwycięstwa i 3 punktów. Wyciągnęliśmy wnioski po meczu z Hanną i tym razem obie połowy zagraliśmy na takim samym poziomie. Myślę, że w przekroju meczu, byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą i odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo. Warto nadmienić, że w tym sezonie mamy bardzo wyrównaną kadrę i zawodnicy wchodzący z ławki rezerwowych stanowią nasz kolejny atut. To bardzo istotne w kontekście długiego sezonu, bo pozwala nam w odpowiedni sposób rotować składem. Dziękuję piłkarzom za zaangażowanie i oczywiście kibicom za obecność – powiedział klubowym mediom społecznościowym Artur Dąbrowski, trener Astry.

Wyniki: Chełmianka II Chełm – Granica Dorohusk 3:0 * Brat Siennica Nadolna – Frasati Fajsławice 4:1 * Włodawianka Włodawa – Spółdzielca Siedliszcze 3:0 * Ogniwo Wierzbica – GKS Łopiennik 2:0 * Astra Leśniowice – Ruch Izbica 5:0 * Hetman Żółkiewka – Unia Rejowiec 3:0 * Bug Hanna – Sparta Rejowiec Fabryczny 1:1.