Cenna wygrana Granicy Dorohusk. Wyniki chełmskiej klasy okręgowej

W spotkaniu drużyn z górnych rejonów tabeli Bug zremisował z Unią Rejowiec. - Przed meczem remis brałbym w ciemno. Mierzyliśmy się z jedną z lepszych drużyn w naszej lidze. Gdyby nie bardzo dobra postawa w bramce Adriana Pastuszaka, to ten mecz z pewnością zakończyłby się dla nas niekorzystnym wynikiem. Nasz bramkarz wybronił co najmniej trzy tzw. setki, z których jedna spokojnie mogłaby być określona jako nawet „dwusetka”. Gola straciliśmy po błędzie naszego bramkarza. Remis jest wynikiem sprawiedliwym. Warto jednak podkreślić, że mówimy o podziale punktów ale ze wskazaniem na drużynę rywala - mówi Marek Dębski, prezes Unii Rejowiec. - Mecz był na remis, mieliśmy swoje sytuacje ale byliśmy nieskuteczni. Tempo spotkania było słabe, graliśmy o dość nietypowej porze, o godzinie 11, pewnie nie wszyscy jeszcze się obudzili - podsumowuje Hubert Kowalik, drugi trener Bugu Hanna.

Bug Hanna - Unia Rejowiec 1:1 (1:0)

Bramki: Gryczuk (19) - T. Rossa (57).

W 23 min Daniel Malichani (Bug) nie wykorzystał rzutu karnego (strzał w poprzeczkę).

Bug: Perdun - Gajkoś, J. Stolarczuk, Masztaleruk, Malichani, Gryczuk (75 Fabrika), Forane, Sawicki (75 Daniłosio), Lewczuk (60 K. Stolarczuk), Naumiuk, Gromysz.

Rejowiec: Pastuszak - Karauda (85 Soczyński), Kloc, T. Rossa (70 R. Rossa), J. Czerwiński (75 Brzezicki), Chybiak, Górny, Huk, A. Czerwiński, W. Rossa (90 Jersak), Kwiatosz.

Granica Dorohusk wróciła do domu z kompletem punktów. Podopieczni Tomasza Sąsiadka pokonali na wyjeździe Ruch Izbica 1:0. Goście mieli swoje okazje do strzelenia goli, byli jednak nieskuteczni albo brakowało im szczęścia. W pierwszej połowie dobrej okazji nie wykorzystał Piotr Poznański, w drugiej Dawid Sąsiadek.

Jedyne trafienie padło w 65 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Przed bramką Ruchu było spore zamieszanie, a ostatnim, który dotknął piłki był Michał Wlizło pokonując własnego bramkarza. - Mimo że wygraliśmy tylko 1:0 i to jeszcze po trafieniu samobójczym, to nasze zwycięstwo jest zasłużone. W przeciwieństwie do poprzedniego spotkania z Włodawianką, tym razem to do nas uśmiechnęło się szczęście - mówi trener Granicy Tomasz Sąsiadek. - W drugiej połowie mieliśmy przewagę, ale jej nie wykorzystaliśmy. Straciliśmy bramkę po stałym fragmencie, piłka nieszczęśliwie odbiła się od naszego zawodnika i wpadła do bramki. Szkoda straconych trzech punktów - mówi Roman Blonka, trener Ruchu.

Ruch Izbica - Granica Dorohusk 0:1 (0:0)

Bramka: Wlizło (samobójcza 65).

W 70 min Przemysław Jasiński (Ruch) nie wykorzystał rzutu karnego oraz dobitki (dwukrotnie obronił bramkarz Granicy).

Ruch: Sasim - Bożko, Kić (50 Binek), Kaszak (70 S. Swatowski), Pawlak (60 Wlizło), Jasiński, Kliszcz (46 Jaremek), P. Lewandowski, G. Lewandowski (67 Kiszczak), Śliwa, Babiarz (67 Jakóbczak).

Granica: Kopeć - D. Sąsiadek, Alikowski, Piotrowski, Antoniak, Kulbicki, Kamola, Dzieńkowski, Gołębiowski (75 Józaczuk), Gorzała, Poznański.

Pozostałe wyniki 22. kolejki: Unia Białopole - Brat Siennica Nadolna 1:7 (Sz. Sarzyński 37 - Suduł 8, 18, 49, Aleksander Urbański 11, Płatek 25, Adam Urbański 81, 84) * Spółdzielca Siedliszcze - Orzeł Srebrzyszcze 1:1 (Dziewulski 75 - Tomaszewski 32) * Włodawianka Włodawa - Kłos Gmina Chełm 1:2 (Czarnota 70 - Gierczak 41, P. Wójcicki 52) * Frassati Fajsławice - GKS Łopiennik 1:1 (Stefaniak 53 - Kamil Sawa z karnego 45 + 1) * Hetman Żółkiewka - Sparta Rejowiec Fabryczny 0:8 (Strug z karnego 12, 19, 72, Głowacki 28, 56, 80, Ziarkowski 48, 76).