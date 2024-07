Chełmianka II Chełm pierwszy raz zagra na poziomie klasy okręgowej

Zwycięzca rozgrywek w klasie A rozegrał 22 mecze, w których zgromadził 60 punktów. Drugą w klasyfikacji Astrę Leśniowice wyprzedził tylko o dwa punkty. Na taki dorobek w udanym sezonie złożyło się 20 zwycięstw i dwie porażki. Mistrzowie chełmskiej klasy A na swoim boisku byli niepokonani. Najwyżej ograli 10:0 Hutnika Ruda-Huta. Identyczny wynik odnotowali na wyjeździe ze Startem Pawłów. Równie wysoko rezerwy Chełmianki zwyciężały w innych spotkaniach.

Przed własną publicznością pokonały: Victorię Żmudź 9:1, Start Pawłów 7:0, GKS Pławanice Kamień 7:1, Agros Suchawa 7:3, Znicza Siennica Różana 6:0, MKS Siedliska i Hutnika Dubeczno, po 5:0. W meczach wyjazdowych ograły: Znicza 9:1, Hutnika Ruda-Huta 9:3, MKS Siedliska 8:0, Hutnika Dubeczno 7:2, Astrę Leśniowice 6:1, Pławanice i Agros, po 4:0. Dwóch porażek doznały na boiskach rywali: 0:3 z Eko Różanka i 1:3 z Vitrum Wola Uhruska. Jak przystało na zwycięzcę rozgrywek Chełmianka II może pochwalić się największą liczbą strzelonych goli - 128 oraz najmniejszą ilością straconych bramek – tylko 20.

– Początki zespołu nie były łatwe. Były i takie mecze w historii tej drużyny, kiedy razem z Jankiem Konopackim musieliśmy wspierać rezerwy na boisku. Wiosną tego roku wystąpiłem już tylko w jednym meczu, w Żmudzi z Victorią. Już było kim grać – mówi Andrzej Krawiec, szkoleniowiec zespołu rezerw Chełmianki.

Drużyna powstała dwa lata temu. Od początku trenerem został Andrzej Krawiec. – Graliśmy zawodnikami w większości z roczników 2003, 2004, 2005, 2007 i 2008. I to właśnie na nich będziemy bazować w lidze okręgowej. Najstarszym graczem jest mój asystent Paweł Fornal z rocznika 1995. Mam jeszcze pięciu 22-latków. Na siłę nie zamierzamy szukać nowych graczy. Po awansie 11 juniorów z rocznika 2007 przejdzie do drugiego zespołu. Chcemy przede wszystkim grać swoimi wychowankami. Fajnie, że po perypetiach udało nam się odbudować drużynę juniorów – tłumaczy Krawiec.

Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek na czele tabeli była Astra Leśniowice, która miała punkt przewagi nad rezerwami Chełmianki. Kluczowe spotkanie pomiędzy tymi zespołami zostało rozegrane 9 czerwca w Chełmie. Wygrała Chełmianka II. – Po tym meczu przeskoczyliśmy Astrę w tabeli wyprzedzając ją o dwa punkty. W ostatniej kolejce wysoko ograliśmy Hutnika Ruda-Huta 9:3 i wywalczyliśmy bezpośredni awans do ligi okręgowej. Nie było łatwo. O wygranie ligi, poza nami i Astrą, mocno walczyły Eko Różanka i Vitrum Wola Uhruska. Konkurencja była duża. Dlatego, tym bardziej cieszymy się, że to my zakończyliśmy rywalizację awansem – mówi szkoleniowiec, dla którego nowy sezon będzie trzecim w roli opiekuna rezerw.