Frassati Fajsławice – Ruch Izbica 2:6. Wyniki Keeza chełmskiej klasy okręgowej

Bug Hanna kontynuuje zwycięską serię. Po wygranych z Hetmanem Żółkiewka, Zniczem Siennica Różana i Hutnikiem Dubeczno, w weekend pokonał Start-Regent Pawłów 5:1. Miejscowi w rundzie rewanżowej są w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ wszystkie mecze rozgrywają u siebie. To efekt wprowadzonego w ubiegłym roku na ternach przy wschodniej granicy Polski z Białorusią stanu wyjątkowego. – Spotkanie ze Startem było tym, które koniecznie musieliśmy zakończyć zdobyciem kompletu punktów. Rywale, podobnie jak nasz poprzedni przeciwnik Hutnik Dubeczno, to obecnie dwa najsłabsze zespoły w naszej lidze. Porażka z nimi byłaby katastrofą. Wygraliśmy i podobnie jak Ruch Izbica mamy na koncie komplet 12 punktów w czterech spotkaniach – tłumaczy trener Bugu Paweł Oponowicz.

Bug i Ruch to dwie drużyny z czołówki tabeli, które w rundzie rewanżowej nie straciły jeszcze punktów. – Nie ukrywamy, że mamy dobrą okazję tej wiosny. Mecze rozgrywać będziemy na własnym boisku, co jest ważne. Z czołówki już dwie drużyny: Ogniwo Wierzbica i Unia Rejowiec potraciły punkty. Ruch i my mamy komplet wygranych. Liga jest długa i zobaczymy jak będzie się kształtować tabela. W klubie rozmawiamy o tym, że na koniec możemy mieć szansę awansu do IV ligi. Do zdobycia jest 39 punktów. Może być ciekawie – analizuje opiekun Bugu.

Goście są w mało komfortowej sytuacji. – Mamy skład taki, jaki mamy. Jeździmy w 11, czasami w 12. W meczu z Bugiem mieliśmy 14 ludzi do gry, z czego na ławce rezerwowych zasiedli juniorzy. Walczymy do końca, także po to, aby nie przegrywać bardzo dużymi wynikami. W starciu z Bugiem głupio straciliśmy pierwszą bramkę, a potem to już się wynik posypał – mówi Grzegorz Mazurek, prezes Startu-Regent Pawłów.

Bug Hanna – Start-Regent Pawłów 5:1 (2:0)

Bramki: Chwedoruk (28, 56 z karnego), A. Jaworski (42), Wiraszka (61), Wysokiński (86) – A. Mazurek (88 z karnego).

W 76 min Bartłomiej Żmudziński (Bug) przestrzelił rzut karny.

Bug: Żmudziński – Trochimiuk, Babkiewicz, Mirończuk, Masztaleruk, A. Jaworski (70 Ignatiuk), Pietrusik (46 Kowalik), Wysokiński, Wiraszka, Chwedoruk, Więcaszek (76 Onacki).

Start-Regent: Warczak – Cichosz, Jarzębski, Lipiński (61 Antoniewicz), Błaziak, Klempka (74 Kozłowski), Stasiak, A. Mazurek, Woźniak, Żukowski, T. Remiś.

Czwarty komplet punktów w rundzie rewanżowej wywalczył Ruch Izbica. Podopieczni grającego trenera Romana Blonki pokonali na wyjeździe Frassatiego Fajsławice 6:2. – Do 30. minuty powinniśmy prowadzić 5:0. Naszym problemem była skuteczność. Niefortunnie sfaulowałem zawodnika w rywala w polu karnym i Frassati wykorzystał rzut karny. W drugiej połowie już strzeliliśmy kolejne gole – mówi trener Ruchu Roman Blonka.

Frassati Fajsławice – Ruch Izbica 2:6 (1:1)

Bramki: Chruściel (37 z karnego, 63) – Gałka (13 z karnego, 50, 72), Wlizło (53), Babiarz (60), Pawlak (81).

Frassati: Mazur – B. Błaziak, Suszek (58 P. Przebirowski), K. Przebirowski, Koc, Dembiński (58 S. Gieracz), Chruściel, Gęca, Dunda, Karol Błaziak (58 Robak), Przybylski (61 Slobodyan).

Ruch: Frącek – Bożko, Blonka (65 Czochrowski), Kić, Kaszak, P. Lewandowski (80 D. Jaremek), G. Lewandowski, Babiarz (75 Antoniak), B. Jaremek (68 Zaprawa), Wlizło, Gałka (76 Pawlak).

Pozostałe wyniki: Granica Dorohusk – Spółdzielca Siedliszcze 0:2 (Stefańczuk 57, 74) * Orzeł Srebrzyszcze – Unia Białopole 3:1 (Tomaszewski 15, Nazaruk 25 z karnego, Nestorowicz 36 – Gierczak 89) * Agros Suchawa – Hetman Żółkiewka 0:0 * Ogniwo Wierzbica – Znicz Siennica Różana 4:1 (Klimowicz 5, Knot 12, Bąk 47 z karnego, Sobów 70 z karnego – Olszyna 53) * Unia Rejowiec – Hutnik Dubeczno 4:1 (Kwiatosz 8, 39, Czerwiński 10, Szczepanik 25 – Kaczanowski 58).