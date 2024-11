W Izbicy panują dobre nastroje, Ruch zajął miejsce tuż za podium

Podopieczni grającego szkoleniowca Romana Blonki uzbierali jesienią 25 „oczek”, o dwa więcej niż piąty w klasyfikacji beniaminek Chełmianka II Chełm. Na koncie Ruchu jest osiem wygranych, remis i cztery porażki.

Izbiczanie doskonale radzili sobie w meczach wyjazdowych, z sześciu wygrali cztery, jedno zremisowali i przegrali. Ruch ograł 2:1 Brata Siennica Nadolna, 5:2 Spartę Rejowiec Fabryczny, 3:1 Frassatiego Fajsławice i 3:0 GKS Łopiennik. Zremisował z Ogniwem Wierzbica 2:2 i przegrał z Astrą Leśniowice 0:5. W spotkaniach przed własną publicznością triumfował nad rezerwami Chełmianki (5:2), Hetmanem Żółkiewka (2:1), Spółdzielcą Siedliszcze (6:1) i Granicą Dorohusk (5:2).

Wyniki meczów uzupełniają trzy porażki: z Bugiem Hanna 1:5, Włodawianką 0:1 i Unią Rejowiec 1:2. Miejsce tuż za czołówką rozgrywek to bez wątpienia dobry wynik zespołu z Izbicy.

– Po pierwszej rundzie jesteśmy zadowoleni z naszego wyniku. Przed sezonem w klubie mówiło się o wzmocnieniach. Jak się okazało, do tego nie doszło. Wysokie czwarte miejsce jest dobrym osiągnięciem – zaznacza Roman Blonka, trener Ruchu Izbica.

Trener Blonka prowadzi drużynę z Izbicy już kilka sezonów. – W styczniu miną cztery lata od czasu kiedy przyszedłem do Izbicy. Umowę z klubem mam do końca tego roku. Niebawem będziemy rozmawiać z prezesem klubu o mojej przyszłości – ujawnia szkoleniowiec. W minionym sezonie Ruch pod okiem Blonki zajął szóste miejsce, z dorobkiem 40 punktów w 26 meczach. Rok wcześniej był pozycję wyżej z 45 „oczkami” na koncie. Natomiast w sezonie 2021/2022 było jeszcze lepiej. W 26 meczach uzbierał aż 57 punktów, co dało wysokie trzecie miejsce na podium.

– W obecnych rozgrywkach mamy wyrównaną kadrę, zdobywanie bramek rozkłada się na wielu piłkarzy. Zobaczymy o co będziemy walczyć wiosną. Po jesieni jesteśmy w dobrych nastrojach – podsumowuje opiekun Ruchu.