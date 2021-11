Czarni Antrans Sosnowiec – GKS Górnik Łęczna 2:3. Koncert Nigeryjki

Jakie są najczęstsze uzależnienia wśród młodzieży i czym grożą?

Nastolatki to jedna z najbardziej podatnych na uzależnienia grup społecznych. Młodzież wkraczająca w wiek nastoletni korzysta z coraz większej swobody wynikającej ze słabnącej kontroli rodzicielskiej. Jednocześnie jest to nadal grupa łatwo ulegająca wpływom otoczenia, a jej przedstawiciele wciąż mają trudność w samodzielnej ocenie dobrych i złych postępowań. Inicjacja nikotynowa, alkoholowa lub narkotykowa może zatem stosunkowo szybko prowadzić do uzależnień u nastolatków. Oprócz uzależnień od substancji psychoaktywnych młodzież boryka się także z wieloma uzależnieniami behawioralnymi. Jakie są najczęstsze z nich, czym grożą i jak można im zapobiegać?