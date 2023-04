GKS Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin 1:5. Takiej klęski nikt się nie spodziewał

Kiedy GKS Górnik Łęczna wylosował w ćwierćfinale Orlen Puchar Polski Pogoń Szczecin, wydawało się, że drzwi do półfinału są dość szeroko otwarte. Okazało się jednak zupełnie inaczej, bo podopieczne Roberta Makarewicza w starciu z Pogonią okazały się zupełnie bezradne.

Środowa rywalizacja od pierwszych minut nie układała się po myśli gospodyń, bo już w 3 min straciły bramkę za sprawą Natalii Oleszkiewicz. Kwadrans później jednak do remisu doprowadziła Klaudia Lefeld. Miejscowe po zdobyciu gola zaczęły grać nieco odważniej, ale nie potrafiły zdobyć drugiej bramki.

Po zmianie stron zrobiły to za to przyjezdne, a do siatki ponownie trafiła Oleszkiewicz. Chwilę później na 3:1 podwyższyła Karolina Łaniewska. Ten gol jeszcze nie zamknął emocji w tym spotkaniu, bo Górnik jeszcze dążył do odrobienia strat. W 87 min marzenia o korzystnym wyniku już prysły na dobre za sprawą byłej zawodniczki Górnika, Emilii Zdunek. Wynik w 90 min ustaliła Patrycja Michalczyk.

Łęcznianki muszą szybko pozbierać się po tej klęsce, ponieważ już w sobotę zagrają w Gdańsku z AP Orlen Gdańsk w ramach rozgrywek Orlen Ekstraligi. Po ostatnim remisie z KKS Czarni Antrans Sosnowiec Górnik marząc o mistrzostwie Polski nie może już tracić punktów. Rywalizacja w Gdańsku ruszy o godz. 11 i będzie pokazywana na antenie TVP Sport.

GKS Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin 1:5 (1:1)

Bramki: Lefeld (18) – Oleszkiewicz (3, 56), Łaniewska (59), Zdunek (87), Michalczyk (90).

Górnik: Urbańczyk – Bużan (64 Szymczak), Kazanowska, Głąb, Zając, Cyraniak, Kaczor (64 Dereń), Rapacka (82 Skupień), Lefeld, Fabova (71 Sikora), Miłek (82 Dębińska).

Pogoń: Radkiewicz – Giętkowska (67 Szcześniak), Michalczyk, Łaniewska (88 Radochońska), Zdunek, Szymaszek, Brodzik (90 Bielecka), Oleszkiewicz (90 Rybińska), Dyguś, Shahbazyan, Ratajczyk.

Żółte kartki: Szymaszek, Szcześniak.

Pozostałe wyniki: LZS Stare Oborzyska – AP Orlen Gdańsk 0:6 * UKS SMS Łódź – Śląsk Wrocław 1:0 * Ślęza Wrocław – AZS UJ Kraków 1:7.