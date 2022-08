GKS Górnik Łęczna w świetnej formie przed startem rozgrywek

Mecz odbył się na sztucznym boisku w Lubartowie. Przeciętnego kibica może zastanawiać wybór tego miejsca, wszak profesjonalne zespoły raczej w lecie unikają tego rodzaju nawierzchni. – Graliśmy na sztucznej murawie, ponieważ w sobotę, w pierwszej kolejce Ekstraligi zagramy na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław właśnie na sztucznym boisku. Chciałem więc, aby moje podopieczne przyzwyczaiły się do gry w takich warunkach – tłumaczy Robert Makarewicz, opiekun Górnika.

Samo spotkanie było mało interesujące, bo na boisku było widać dużą dysproporcję umiejętności zawodniczek obu drużyn. Jest to oczywiście związane z tym, że obie drużyny dzieli różnica aż dwóch poziomów rozgrywkowych. – W kobiecym futbolu to przepaść. Nasze przeciwniczki grały jednak z dużym zaangażowaniem i ambicją. Nie poddawały się nawet przy niekorzystnym wyniku – mówi szkoleniowiec Górnika. Imponująco wygląda lista strzelczyń piątkowej rywalizacji. 4 razy do siatki trafiła Klaudia Fabova, po dwa razy Oliwia Rapacka i Dominika Dereń. Tę wyliczankę uzupełniają Emilia Szymczak, Anna Zając, Kinga Buża, Julia Piętakiewicz i Klaudia Miłek.

Warto wspomnieć, że drugoligową Unię poprowadził Norbert Rabaniuk. Pochodzący z Kraśnika szkoleniowiec zastąpił w roli opiekuna lublinianek Jakuba Knapa. Unia sezon rozpoczyna również w najbliższy weekend, a w pierwszej kolejce uda się do Myślenic na mecz z miejscowym Respektem. Lublinianki znają zresztą już komplet przeciwników w grupie południowej II ligi. Są to 1. KS Ślęza Wrocław, TS ROW Rybnik, Dąb Zabierzów Bocheński, LKS Rolnik Głogówek, KS Podgórze Kraków, KS Wanda Kraków, AZS UJ II Kraków, KSP Kielce, MUKS Sokół Kolbuszowa Dolna i MGUKS Pogoń Zduńska Wola. (kk)

Kadra zagra na Arenie

Arena Lublin będzie gospodarzem meczu Polski z Kosowem, który będzie wieńczył nieudane dla Biało-Czerwonych eliminacje mistrzostw świata. Podopieczne Niny Patalon nie mają już żadnych szans na awans do mundialu, który odbędzie się w przyszłym roku w Australii oraz Nowej Zelandii. Spotkanie odbędzie się 6 września, a pierwszy gwizdek zabrzmi o godz. 18.30.