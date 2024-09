Nowa bramkarka dołączyła do GKS Górnika Łęczna

Najnowszy nabytek zielono-czarnych ma 24 lata, a pierwsze kroki w piłce nożnej stawiała w Sokole Lejdis Ostróda. Później przeniosła się do Stomilanek Olsztyn, a w kolejnych latach zakładała również koszulkę: AZS PWSZ Wałbrzych, Olimpii Szczecin, Sportis KKP Bydgoszcz oraz austriackiej drużyny SKN St. Polte.

Co ciekawe, Piątek niedawno podpisała umowę ze szwajcarskim BSC Young Boys AG. Z powodów osobistych musiała jednak wrócić do kraju i na kolejny przystanek w swojej karierze wybrała właśnie Górnika.

– Cieszę się, że pod koniec okienka transferowego udało mi się trafić do tak utytułowanego klubu. Jeszcze niecałe trzy tygodnie temu z przyczyn osobistych podjęłam decyzję o zrobieniu sobie przerwy od piłki nożnej co najmniej do zimowego okienka, więc bardzo cieszy mnie fakt, że udało mi się w ubiegłym tygodniu porozumieć z klubem z Łęcznej i mogę jednak jednocześnie kontynuować karierę, będąc w Polsce. Stąd też duże podziękowania dla mojego agenta Michaela Kuncera za wsparcie w ostatnim czasie i poukładanie tak wielu spraw w przeciągu zaledwie dwóch miesięcy. Jestem zmotywowana i gotowa pomóc drużynie w osiągnięciu sukcesu w tym sezonie – mówi na klubowym facebooku Natalia Piątek.