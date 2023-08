Piłkarki Górnika Łęczna rozpoczną nowy sezon w Gdańsku. Marzą o odzyskaniu korony

W Łęcznej od kilku lat start sezonu wiąże się z marzeniami o odzyskaniu mistrzowskiej korony. Teraz jest podobnie, chociaż na początku rozgrywek te oczekiwania wydają się być nieco wygórowane.

Robert Makarewicz w letniej przerwie miał sporo problemów. Przede wszystkim, musiał stworzyć praktycznie nowy zespół. Ten, który w poprzednim sezonie sięgnął po wicemistrzostwo Polski praktycznie przestał istnieć. Weronika Kaczor, Klaudia Lefeld, Klaudia Miłek, Anna Palińska czy Emilia Szymczak – to w poprzednim sezonie były zawodniczki, które decydowały o obliczu Górnika. Wszystkie one pożegnały się z Łęczną, w większości wybierając zagraniczne oferty.

– Przyzwyczaiłem się już do tego, że co roku tracę kilka zawodniczek. Nasza liga nie ma szans na skuteczną rywalizację z klubami z Europy Zachodniej. To co my możemy zaoferować piłkarkom w złotówkach, tam one dostaną w euro. My możemy co najwyżej przekonywać zawodniczki bazą treningową czy znakomitą atmosferą w drużynie – mówi Robert Makarewicz.

W ich miejsce sprowadzono zawodniczki, które wyróżniały się w Ekstralidze, chociaż nie w najmocniejszych klubach. Wyjątkiem może być Weronika Kłoda, która sięgnęła po mistrzostwo Polski z GKS Katowice. Nie ma jednak wątpliwości, że Agnieszka Derus, Weronika Smaza, Oliwia Macała, Dorota Hałatek, Julia Ostrowska czy, przede wszystkim, Roksana Ratajczyk to piłkarki, które stać na walkę o mistrzostwo Polski.

– Zarząd nie postawił mi konkretnych celów, ale naturalną rzeczą jest, po zdobyciu wicemistrzostwa Polski, spoglądanie jeszcze wyżej – mówił na starcie przygotowań Robert Makarewicz.

Kluczową kwestią będzie skrupulatne gromadzenie kolejnych punktów. Ten proces zacznie się już w niedzielę, kiedy o godz. 17 GKS Górnik Łęczna zagra na wyjeździe z AP Orlen Gdańsk. Co ciekawe, to spotkanie odbędzie się na słynnej Polsat Plus Arenie, gdzie na co dzień występują chociażby piłkarze Lechii Gdańsk. (kk)

Terminarz Orlen Ekstraligi kobiet

19-20 sierpnia: Pogoń Tczew – UKS SMS Łódź * Rekord Bielsko-Biała – Medyk Konin * AZS UJ Kraków – Pogoń Szczecin * AP Orlen Gdańsk – Górnik Łęczna * Śląsk Wrocław – Stomilanki Olsztyn * GKS Katowice – Czarni Sosnowiec. 26-27 sierpnia: Górnik – Śląsk. 2-3 września: Katowice – Górnik. 9-10 września: Górnik – Czarni. 16-17 września: Stomilanki – Górnik. 30 września – 1 października: Łódź – Górnik. 7-8 października: Górnik – Szczecin. 14-15 października: Medyk – Górnik. 4-5 listopada: Górnik – Tczew. 11-12 listopada: Rekord – Górnik. 18-19 listopada: Górnik – Kraków.