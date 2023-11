Piłkarki Górnika Łęczna w Pucharze Polski strzelili 14 goli, awans Unii Lublin

Przeciwnik zamyka tabelę grupy północnej i wiadomo było, że dla niego ta potyczka będzie jedynie walką o przetrwanie.

Podopieczne Patryka Błaziaka nie miały jednak litości dla rywalek i zaaplikowały im aż 14 bramek. Same przy tym nie straciły ani jednego gola. Łupem podzieliły się: Julia Piętakiewicz, Dominika Dereń, Nikola Dębińska, Anna Gliszczyńska, Katja Skupień, Marcjanna Zawadzka, Oliwia Rapacka, Roksana Ratajczyk i Natalia Nestorowicz. Z tego licznego grona najbardziej zadowolona była ta ostatnia, która zdobyła aż 4 bramki. Ratajczyk i Skupień skompletowały po dwa gole, a reszta wymienionych wpisały się na listę strzelczyń tylko po razie.

Zadowolone są także piłkarki Unii Lublin. Wicelider grupy południowej II ligi bez problemów ograł juniorski zespół KSP Kielce aż 3:0. Gole zdobyły Maria Dąbrowska, Marta Kazanecka oraz Wiktoria Przekorzyńska.

O sporym rozczarowaniu mogą mówić piłkarki MOSiR Lubartów. Beniaminek II ligi grał na wyjeździe z juniorską ekipą Resovii. Rzeszowianki niespodziewanie okazały się lepsze wygrywając 1:0. Jedyną bramkę zdobyła w 62 min Gabriela Kusior.

Sensacji nie sprawiła za to Iskra Krzemień, która jako jedyna z ekip z województwa lubelskiego grała na własnym boisku. Nie pomogło to jej jednak w konfrontacji ze Sportisem KKP Bydgoszcz. Spadkowicz z Orlen Ekstraligi wygrał z III-ligowcem aż 12:0. Gole w tym meczu zdobywały Oliwia Jendrasiak, Julita Lipińska, Gabriela Michałe, Marta Paduch, Joanna Ścisłowska, Patrycja Świątek, Sara Podsiadło, Karolina Szews i Anna Bucholc. Po dublecie z tego grona zaliczyły Jendrasiak, Michałek i Szews. Co ciekawe bydgoszczanki tym meczem zapisały się w klubowej historii, bo był to najwyższy triumf pierwszego zespołu w oficjalnym meczu o stawkę.

Losowanie 1/16 finału Orlen Puchar Polski odbędzie się w czwartek o godz. 14.