Piłkarki Górnika Łęczna zaczną nowy sezon od mistrza, skończą na Czarnych

To na pewno nie jest łatwy kalendarz dla ekipy Patryka Błaziaka. Rozgrywki Orlen Ekstraligi ruszają 10 sierpnia, a Górnik musi być w najwyższej formie już w pierwszej kolejce. W roli egzaminatora będzie bowiem Pogoń Szczecin, czyli aktualny mistrz Polski. Oczywiście, można łudzić się, że Pogoń myślami będzie przy eliminacjach Ligi Mistrzyń.

Trzeba jednak pamiętać, że odbędą się one dopiero we wrześniu, a Pogoń ma nikłe szanse na ich przejście. Już w pierwszej rundzie eliminacyjnej zmierzy się bowiem ze szwajcarskim Servette Genewa. Jeżeli pokona tą przeszkodę, to kolejną będzie lepszy z pary PAOK Saloniki – Maccabi Kiryat Gat.

Wracając do Górnika to z 11 kolejek zaplanowanych na jesień, podopieczne Patryka Błaziaka 5 razy pojawią się w Łęcznej. Pierwszy raz już w drugiej kolejce zaplanowanej na 17-18 sierpnia, kiedy podejmą wrocławski Śląsk. Kibice powinni też czekać na wieńczący jesienne zmagania w Orlen Ekstralidze mecz z Czarnymi Sosnowiec. Można przypuszczać, że łęcznianki przystąpi do niego wypoczęte, bo w dwóch wcześniejszych kolejkach mierzyć się będą z beniaminkami, czyli kolejno Resovią oraz Skrą Częstochowa.

Należy również pamiętać, że zmagania ligowe będą przeplatane rozgrywkami Pucharu Polski, a także meczami reprezentacji Polski. W niej bowiem znajduje się Klaudia Lefeld, która wraca do Górnika po rocznym pobycie w Szwajcarii.

Terminarz Orlen Ekstraligi

10-11 sierpnia: GKS Katowice – UKS SMS Łódź * Resovia – Stomilanki Olsztyn * Skra Częstochowa – Rekord Bielsko-Biała * Czarni Sosnowiec – Pogoń Tczew * Pogoń Szczecin – Górnik Łęczna * Śląsk Wrocław – AP Orlen Gdańsk. 17-18 sierpnia: Górnik – Śląsk. 24-25 sierpnia: Orlen – Górnik. 31 sierpnia – 1 września: SMS – Górnik. 14-15 września: Górnik – Tczew. 21-22 września: Rekord – Górnik. 28 września: Górnik – Stomilanki. 5-6 października: Katowice – Górnik. 12-13 października: Górnik – Resovia. 2-3 listopada: Skra – Górnik. 9-10 listopada: Górnik – Czarni.

Dwójka w II lidze

Dwóch przedstawicieli będzie miało województwo lubelskie w rozgrywkach II ligi. Zarówno Unia Lublin, jak i MOSiR Lubartów wystąpią w grupie południowej. Ich rywalami będą Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski, UJ II Kraków, Iskra Tarnów, Górnik Zabrze, Wanda Kraków, PTC Pabianice, Respekt Myślenice, Dąb Zabierzów Bocheński, MKS Myszków i ROW Rybnik. Sezon rozpocznie się 24 sierpnia. Nasze zespoły zagrają wyjeździe – Unia w Tarnowie, a MOSiR w Zabrzu.