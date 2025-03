„Luber” do tej pory miał na koncie występy w kadrach do lat: 14, 18, 19, a ostatnio był piłkarzem reprezentacji U-20. Tym razem awansował do najstarszej młodzieżówki i walczy o wyjazd na mistrzostwa Europy, które w czerwcu zostaną rozegrane na Słowacji.

Spotkanie z Danią rozpoczął jednak wśród rezerwowych. W ekipie rywali można było zobaczyć kilku ciekawych zawodników, jak: Elias Jelert z Galatasaray, Anton Gaei, czyli obecnie podstawowy prawy obrońca Ajaksu Amsterdam czy Chido Obi-Martin. 17-latek pod koniec ubiegłego roku zamienił Arsenal na Manchester United i zdążył w tym sezonie zaliczyć już kilka epizodów w Premier League.

Początek zdecydowanie należał do drużyny Adama Majewskiego. Szybko karnego wywalczył Mariusz Fornalczyk, a na gola zamienił go Kacper Kozłowski. Tuż po przerwie Arkadiusz Pyrka podwyższył za to na 2:0 i wydawało się, że nic złego Biało-Czerwonych już nie spotka. Jak na mecz towarzyski przystało trener Majewski zaczął jednak dokonywać zmian. Tuż po godzinie gry na murawie w sumie było sześciu nowych zawodników, a w 66 minucie pięciu kolejnych. W tym momencie Pyrkę zmienił właśnie Luberecki.

Duńczycy przejęli inicjatywę i w przeciągu kilku minut doprowadzili do wyrównania. W 86 minucie na prowadzenie wyprowadził ich nawet Mads Hansen. Na szczęście rywale długo się nie cieszyli, bo 120 sekund później wynik na 3:3 ustalił Tomasz Pieńko.

We wtorek Luberecki i spółka rozegrają podczas zgrupowania w Turcji jeszcze jeden mecz kontrolny. Tym razem zmierzą się z Ukrainą (godz. 15).

Polska – Dania 3:3 (1:0)

Bramki: Kozłowski (15-z karnego), Pyrka (56), Pieńko (88) – Jorgensen (64), Kjerrumgaard (69), Hansen (86).

Polska: Tobiasz (46 Mądrzyk) – Krajewski (66 Szmyt), Matysik (66 Peda), Smolarczyk (66 Bejger), Polak (66 Mosór), Pyrka (66 Luberecki), Kozłowski (60 Pieńko), Łęgowski (60 Kałuziński), Kowalczyk (60 Włodarczyk), Fornalczyk (61 Kozubal), Szymczak (61 Rakoczy).

Dania: Jungdal –Gaaei (23 Bak Jensen), Kristensen, Provstgaard, Jelert, Daghim (76 Obi-Martin), Fraulo (60 Jorgensen), Chukwuani, Sorensen, Boving (60 Bischoff), Kjerrumgaard (76 Hansen).