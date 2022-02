Górnik Łęczna dokonał pierwszego zimowego wzmocnienia

Po powrocie z obozu w tureckiej Antalyi piłkarze trenera Kamila Kieresia rozpoczęli decydujący etap przygotowań do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Łęcznianie w niedzielę mieli rozegrać ostatni zimowy mecz kontrolny z drugoligowym Motorem Lublin, ale plany pokrzyżowała pogoda. Murawę stadionu w Łęcznej pokrył śniegi i zapadła decyzja o tym, aby nie ryzykować zdrowia zawodników, a także zniszczenia boiska.

Zielono-czarni od poniedziałku przygotowują się do meczu z Wartą Poznań, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w Grodzisku Wielkopolskim. Wówczas szansę na debiut w barwach Górnika może otrzymać Ruben Lobato Cabal, który we wtorek został oficjalnie zaprezentowany jako nowy gracz łęcznian. Urodzony dziewiątego marca 1994 roku Lobato występuje na pozycji obrońcy i z Górnikiem Łęczna związał się półtorarocznym kontraktem. – Ruben trenuje z nami od początku przygotowań. Prezentował się na tyle dobrze, że zdecydowaliśmy się podpisać kontrakt – powiedział dyrektor sportowy Górnika Łęczna Veljko Nikitović cytowany przez klubowy portal. Wobec tego o przygotowanie kondycyjne piłkarza kibice mogą być spokojni, bo wziął on udział w tureckim zgrupowaniu zespołu.

27-letni Lobato swoją karierę rozpoczął w hiszpańskim Rayo Vallecano Futbol base, a jego ostatnim klubem był Burgos CF. W międzyczasie Lobato reprezentował barwy rezerw Atletico Madryt, SD Eibar i Getafe CF B. – Warto zaznaczyć, że jest to zawodnik lewonożny, który może grać zarówno na lewej obronie, na lewym wahadle, a przez sztab szkoleniowym był również sprawdzany na pozycji półlewego stopera. Lobato to zawodnik uniwersalny i mam nadzieje, że przyda się nam w walce o utrzymanie – dodał dyrektor sportowy łęcznian.

Lobato o miejsce w składzie beniaminka PKO BP Ekstraklasy będzie walczyć między innymi z ulubieńcem kibiców i zarazem najstarszym zawodnikiem w zespole – Leandro. Nowy nabytek klubu z Łęcznej jest piątym obcokrajowcem w kadrze (obok wspomnianego Leandro, który posiada też polski paszport, Jasona Lokilo, Sergieja Krykuna i Alexa Serrano), a zarazem drugim Hiszpanem. Jako pierwszy Iberyjczyk „szlak przetarł” Serrano dołączając do drużyny we wrześniu 2021 roku. I choć potrzebował trochę czasu na adaptację, to stał się później istotnym zawodnikiem wyjściowej jedenastki „zielono-czarnych”. – Mam nadzieje, że tak jak to było z Serrano nasz nowy zawodnik szybko wywalczy sobie miejsce w składzie – zapowiada Nikitović.