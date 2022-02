Górnik Łęczna przedłużył umowę ze swoim głównym sponsorem

– Z wielką uwagą przyglądamy się działaniom Górnika nie tylko w kontekście pierwszej drużyny, ale także pod kątem szkolenia młodzieży. Akademia Górnika stoi na bardzo wysokim poziomie i będzie stale się rozwijać. Widać włożoną w szkolenie pracę, bo kilku zawodników Akademii trenuje już w raz z pierwszym zespołem. Naszą rolą jako Lubelskiego Węgla Bogdanka jest promowanie naszego województwa. W Górniku panuje bardzo dobra atmosfera i stabilizacja czego dowodem jest choćby osoba trenera Kamila Kieresia prowadzącego zespół od czasów drugiej ligi – powiedział Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.

- Miło mi spotkać się na obiektach Górnika Łęczna i powiedzieć, że zarząd Urzędu Marszałkowskiego wspiera drużynę występującą w PKO BP Ekstraklasie. W województwie Lubelskim sport stoi na bardzo wysokim poziomie. Mamy znakomite drużyny w postaci Pszczółki Startu Lublin i Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin w koszykówce, mamy MKS Funfloor Perła Lublin w piłce ręcznej, a także beniaminka siatkarskiej PlusLugi LUK Lublin. Jak jednak wiadomo piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina w Polsce i wyzwala w kibicach ogromne emocje. Dlatego robimy wszystko by wspomóc Górnika Łęczna środkami finansowymi. Życzę ekipie z Łęcznej sukcesów i utrzymania na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce – powiedział Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Zadowolenia i wdzięczności z okazanego wsparcia nie kryli działacze Górnika. – Chciałbym podziękować panu Marszałkowi i władzom kopalni w Bogdance. To dla nas ważny dzień, bo podpisaliśmy umowę z Lubelskim Węglem Bogdanka na kolejne trzy lata. To długi okres i bardzo się z tego cieszymy. Zrobimy wszystko by drużyna utrzymała się w PKO BP Ekstraklasie by wszyscy nasi kibice i Lubelszczyzna byli z nas zadowoleni – powiedział Piotr Sadczuk, prezes Górnika Łęczna. – Chcemy także zadbać o rozwój klubowej Akademii, która również będzie w dużej mierze beneficjentem podpisanej umowy. Chcemy by w przyszłości nasi wychowankowie trafiali do pierwszej drużyny – dodał sternik „zielono-czarnych”.

Po wyjazdowym remisie 1:1 z Wartą Poznań piłkarze Górnika przygotowują się do kolejnego spotkania. W piątek o godzinie 18 „zielono-czarni” w pierwszym meczu rundy wiosennej na swoim obiekcie zmierzą się ze Śląskiem Wrocław.