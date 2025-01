Motor Lublin w piątek rozegra pierwszy mecz kontrolny

To będzie jedyny sparing, który Motoru rozegra w kraju. Jeszcze w piątek drużyna ma wyjechać do Warszawy, a stamtąd w sobotę wyleci do tureckiego Belek, gdzie ma zaplanowane trzy kolejne spotkania.

Zmierzy się z węgierskimi zespołami: MTK Budapest FC i Szeged GA (oba mecze 17 stycznia) oraz gruzińskim Dinamo Batumi (24 stycznia).

Do domu beniaminek PKO BP Ekstraklasy wróci dopiero na ostatni tydzień przygotowań. Walkę o punkty rozpocznie za to od domowego starcia z Lechią Gdańsk (sobota, 1 lutego, godz. 14.45).

Jaki plan na pierwszy sparing będą mieli lublinianie? – Będziemy starali się grać ofensywnie i strzelić jedną bramkę więcej – uśmiecha się Mateusz Stolarski. – Na pewno chcemy spokojnie wprowadzać zawodników i w tym meczu zagrają w wymiarze 45 minut – dodaje już poważnie trener żółto-biało-niebieskich.