Motor Lublin - Górnik Zabrze. Jest pierwszy gol na Arenie (relacja na żywo)

Motor Lublin - Górnik Zabrze 1:0 (0:0)

Bramki: Simon (50).

Motor: Brkić - Wójcik, Rudol, Bartos, Palacz (66 Luberecki), Samper (73 Scalet), Wolski, Simon (66 Caliskaner), M. Król, Mraz, Ndiaye.

Górnik: Szromnik - Szala, Szcześniak, Josema, Janża, Wojtuszek (66 Bakis), Rasak, Hellebrand, Ismaheel, Podolski, Zahović (66 Ambros).

Żółte kartki: Ndiaye - Wojtuszek.

Sędziuje: Patryk Gryckiewicz (Toruń).

Rezerwowi:

Motor: Rosa, Romanowski, Kubica, Wełniak, Caliskaner, Luberecki, Stolarski, Scalet, Gąsior.

Górnik: Majchrowski – Bakis, Tobolik, Olkowski, Lukoszek, Ambros, Manu Sanchez, Buksa, Furukawa.

-----------------------------------------------------------------

73' Kiepskie dośrodkowanie Janży, ale rykoszet i rożny dla gości, a Scalet zmienia Sampera.

71' Podolski huknął lewą nogą zza pola karnego, ale za mocno. A w Motorze kolejna zmiana.

70' Dobrze zapowiadała się ta akcja Motoru. Caliskaner na lewo do Króla, ale ten źle dogrywał w pole karne.

66' Zmiany w obu zespołach. Simon i Palacz schodzą, a wchodzą Luberecki i Caliskaner. W Górniku zeszli: Zahović i Wojtuszek, a weszli: Bakis i Ambros.

63' Celnie na bramkę Motoru uderzył Hellebrand, ale bez problemów łapie Brkić.

56' Groźnie w polu karnym Motoru po wrzutce z lewej flanki, ale nie ma celnego strzału.

53' Janża z wolnego nad bramką.

51' I za chwilę mogło być 2:0! Ndiaye miał piłkę w szesnastce, odegrał ją piętą do Mraza przed pole karne, a ten huknął prawie idealnie, prawie, bo trafił w słupek.

50' Wójcik zszedł z piłką z prawego skrzydła do środka, zagrał do Simona przed pole karne, a Senegalczyk miał sporo czasu i miejsca, żeby dobrze przymierzyć. I dokładnie to Senegalczyk zrobił, jest 1:0 dla Motoru.

46' Wystarczyło 27 sekund i już niezłą szansę dla gospodarzy miał Mraz. Jego główkę odbija jednak Szromnik.

Samuel Mraz w przerwie na antenie Canal+ Sport 3

– Zabrakło bardzo mało, było dobre dośrodkowanie i szkoda. To była jednak nasza dobra połowa, były sytuacje, ale zabrakło gola. Jak będziemy tak skoncentrowani w obronie, jak do tej pory, to powinno być dobrze. Zmiany w zespole? Niezależnie od tego, kto gra, to każdy wie, co ma robić.

45+3' Za mocna centra w pole karne Górnika, koniec pierwszej połowy.

45' Pierwsza połowa potrwa dwie minuty dłużej.

45' Podolski z lewej flanki w pole karne, ale Zahović nad bramką.

44' Za chwilę kartka jest, ale dla Ndiaye.

43' Zanosiło się na groźną akcję... Górnika i Motoru. Janża najpierw mógł dogrywać do kolegi na skrzydle, ale źle przyjął i z kontrą "pojechałby" Wójcik. Słowak ewidentnie jednak faulował i to było przewinienie na kartkę, ale sędzia nie zdecydował się sięgnąć do kieszonki.

40' Ndiaye tuż pod bramką próbował... przewrotki. Senegalczyk zderzył się z bramkarzem i piłka dla gości.

40' Simon wrzuca w pole karne, Mraz pada w szesnastce, ale będzie tylko rzut rożny.

37' Król prawie minął Szalę na lewej flance, ale obrońca rywali wślizgiem wybija piłkę na rzut rożny.

34' Sporo podań Górnika, na koniec Janża długim zagraniem "uruchomił" Podolskiego, ale ten nie przejął ciut za mocnego zagrania w pole karne.

29' Świetna szansa dla ekipy z Zabrza! Janża centruje z lewego skrzydła, fatalnie zachował się Simon, który chciał wybić piłkę, ale skiksował. Futbolówkę przejął Podolski i był sam przed bramkarzem, ale z kilku metrów jego "dzióbnięcie" piłki z powietrza trafiło w Brkicia.

27' Wójcik leży na murawie, sędzia przerywa grę.

24' W sytuacji jeden na jeden Rudol "wyłuskał" piłkę rywalowi w polu karnym.

23' Błędy z obu stron, ale bez konsekwencji. Josema podaje do... Wójcika, a ten za mocno zagrywa do Ndiaye.

22' Dobra centra z rożnego Wolskiego, była dobra sytuacja do strzału głową, ale Bartos źle trafił w piłkę, szkoda.

21' Wojtuszek zatrzymuje kontrę faulem i dostaje żółtko.

19' Motor odpowiedział akcją Michała Króla na lewym skrzydle, dobrą centrą, ale ekwilibrystyczne podanie Ndiyae nie dotarło do kolegów.

18' Trochę szczęścia miał teraz Motor. Głupia strata gospodarzy skończyła się szybką kontrą, ale zabrakło ostatniego podania.

16' Górnik w ostatnich minutach przeniósł grę na połowę Motoru. Niewiele jednak z tego wynikało. Teraz szczęśliwie Rudola minął Ismaheel, ale nie dograł w pole karne do kolegi.

11' Za mocne podanie Podolskiego, na razie niewiele w ataku udało się Górnikowi.

8' Odpowiedź Górnika, Podolski przyblokowany, bez problemu łapie Brkić.

7' Simon odbiera piłkę w środku pola, dobrze rozprowadza akcję na prawo, za chwilę dostaję futbolówkę od Ndiaye i świetnie wrzuca z prawego skrzydła na głowę do Mraza. Niestety, strzał napastnika Motoru ląduje na słupku, a na uwolnienie wybija Szala.

6' Szkoda, Wolski nad bramką.

5' Będzie dobra sytuacja dla Motoru. Josema i Ndiaye walczyli o piłkę, Senegalczyk pierwszy ją kopnął, a za chwilę sam został kopnięty. Szansa a strzał z rzutu wolnego dla Wolskiego, z 16 metrów.

4' Pierwszy strzał w tym meczu, z dystansu próbował Simon, ale uderzył nad bramką.

3' Samper próbował długiej piłki na Ndiaye, ale Senegalczyk za szybko wystartował i był na spalonym.

2' Gra wznowiona, dwa auty dla Motoru, ale bez zagrożenia bramki gości.

1' Josema szybko wylądował na murawie, gra przerwana.

1' Gramy!

----------------------------------------------------------------

W podstawowym składzie Motoru debiutuje dzisiaj Sergi Samper. Do jedenastki wskoczyli również: Christopher Simon, Krystian Palacz czy Michał Król. W kadrze w ogóle nie ma: Piotra Ceglarza i Arkadiusza Najemskiego.

Mateusz Stolarski na antenie Canal+ Sport 3

– Sergi to zawodnik bardzo inteligentny, który szybko przyswaja informacje. Myślę, że to co udało się zrobić na tygodniu spowodowało, że nie będzie popełniał błędów w ustawieniu i będzie skuteczny w działaniach z piłką. Piotr Ceglarz? Ma lekki uraz, na tym etapie sezonu nie chcieliśmy ryzykować, żeby się pogłębił. Czeka nas mały maraton i wolę poświęcić jeden mecz. Kaan Caliskaner? Ogólnie jestem zadowolony z wielu zawodników, którzy nie zagrają od pierwszej minuty. Od początku pracy w Motorze przekazuję taką informację, że nie ma zawodników pierwszej jedenastki. Na każdego przychodzi czas. Po to są treningi i przerwy reprezentacyjne, żeby każdy mógł się pokazać. Zobaczymy czy te decyzje obronią się na boisku. Krystian Palacz bardzo dobrze wyglądał w treningach. Z Filipa jesteśmy bardzo zadowolony, ale nie spał regularnie dwóch nocy, odczuwa lekkie zmęczenie. We wtorek grał 65 minut, a w środę dopiero wrócił.