Motor Lublin - Puszcza Niepołomice [zapis relacji na żywo]

90+5 Dośrodkowanie z rzutu rożnego w wykonaniu gości. Piłkarze Motoru wybijają piłkę, a chwilę później arbiter kończy spotkanie

90' Sędzia dolicza dodatkowe pięć minut

89' Zmiana w Motorze: Wełniak za Mraza

85' Ostry faul na Najemskim i kolejna przerwa w grze

84' Rzut wolny dla Puszczy zakończony dośrodkowaniem i niecelnym strzałem Cholewiaka

80' Żółta kartka dla Serafina

78' Podwójna zmiana w Motorze: R. Król za Ceglarza i Romanowski z Ndiaye

77' Ofiarnie zablokował piłkę po strzale rywala Ndiaye na linii pola karnego. Senegalczykowi udzielana jest pomoc medyczna

74' Wrzutka Wolskiego do Mraza i Słowak źle złożył się do strzału z woleja na około piątym metrze od bramki!

72' Strzał z dystansu Scaleta po zgraniu od Mraza. Daleko od bramki Komara

69' przerwa na uzupełnienie płynów

68' Zmiana w Puszczy: Radecki za Kofidisa

66' Centra na Mraza, ale tylko rzut rożny. Chwilę później w polu karnym ucierpiał Szymonowicz. Doszło do przepychanek pomiędzy Najemskim i Abramowiczem za co obaj zawodnicy zobaczyli żółte kartki

64' Podwójna zmiana w Motorze: M. Król za Caliskanera i Wójcik za Stolarskiego

62' Wolski mięciutko do Caliskanera pod linię końcową pola karnego. Niemiec chciał zgrać piłkę do jednego z kolegów, ale przechwycił ją obrońca z Niepołomic

59' Ndiaye z dystansu bardzo niecelnie

57' Wrzutka Abramowicza i pewny chwyt Brkicia

56' Podanie w pole karne do Ndiaye, ale Senegalczyk nie zdołał dogonić futbolówki. Szkoda, bo to mogła być akcja bramkowa

52' Składna akcja Puszczy zakończona strzałem Abramowicza. Brkić świetnie przeniósł piłkę nad poprzeczką

49' Motor stara się atakować, a walka trwa na całym boisku. Sędzia musi więc dość często używać gwizdka

45' Druga połowa rozpoczęta. W przerwie w szeregach Puszczy doszło do jednej zmiany. Cholewiak wszedł w miejsce Blagaicia

45+5' KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY!

45+3 Faul na Ceglarzu około 25 metrów od bramki ekipy z Niepołomic

45' Bramka anulowana! W momencie strzału Stępień był na pozycji spalonej

45' GOOOOOL DLA PUSZCZY! Błąd Brkicia po strzale z dystansu jednego z gości, który odbił piłkę przed siebie, a następnie chciał ją "nakyć" rzucając sie na nią, ale bezskutecznie. Futbolówka spadła pod nogi Stępnia, a ten kopnął ją do siatki

43' Ceglarz wyraźnie nad poprzeczką

42' Faul na Stolarskim na około 18 metrze od bramki Puszczy

41' Szansa dla Mraza, który będąc przed polem karnym gości szukał strzału z prawej nogi i został zablokowany

39' Sporo przerw w grze spowodowanej faulami. Po rzucie rożnym dla Puszczy z kontrą ruszył Ceglarz i chciał oddać strzał z własnej połowy lecz skiksował

34' Rzut wolny dla Motoru z bocznego sektora. Dośrodkowanie Wolskiego wybili obrońcy. Chwilę później ładnie uderzał Luberecki lecz jeden z piłkarzy gości zablokował strzał

29' Wymuszona zmiana w ekipie Puszczy: Szymonowicz zmienia Craciuna

27' Wrzutka do Siplaka, który zdecydował się na strzał z narożnika pola karnego. Piłka poszybowała daleko obok bramki

25' Przerwa na uzupełnienie płynów

22' Tempo meczu nieco spadło i w ostatnich minutach nie działo się za wiele

16' Kontra Motoru. Z piłką w środku pola pędził Ndiaye i będąc przed polem karnym wybrał podanie do Ceglarza. Niestety było one zbyt lekkie - akcja zwolniła, a zawodnik Motoru chcąc strzelać został zablokowany

12' Strata Puszczy, do piłki dopadł Wolski i oddał świetny strzał z dystansu. Komar sparował piłkę!

10' W ostatnich minutach walka przeniosła się głównie do środka pola. W tym fragmencie gry to goście są dłużej przy piłce

6' Wolski miękko w pole karne. Piłka trafia do Ceglarza, którego strzał został wyblokowany

3' Odpowiedź Puszczy. Strzał Lee zablokowany, ale piłka trafiła pod nogi będącego w narożnika "szesnastki" Abramowicza. Brkić świetnie obronił jednak jego strzał

2' Ładny atak Motoru po przechwycie. Caliskaner do Ndiaye ten zabrał się z piłką przed polem karnym i oddał strzał lewą nogą zablokowany przez jednego z obrońców gości

1' Gramy!

- Motor jest bardzo dobrze zorganizowany i stara się wprowadzać to co było skuteczne w 1 lidze do Ekstraklasy. Czeka nas trudne zadanie z trudnym rywalem - ocenia przed spotkaniem Tomasz Tułacz, trener Puszczy

- Pogoda dla dwóch zespołów jest taka sama. Niech wygra piłka - powiedział na antenie Canal Plus Sport 3 przed meczem z Puszczą Mateusz Stolarski, trener Motoru. - Kibice od początku sezonu wspierają nas podczas meczów domowych i na wyjazdach dlatego bardzo chcemy dzisiaj wygrać. Natomiast jeśli chodzi o naszą defensywę w ostatnim meczu z GKS Katowice, to broniliśmy bardzo skutecznie. Punkty zdobywa się przecież nie tylko atakująć i strzelając gole, ale także dobrze broniąc - dodał szkolenioiwec Motoru

Motor Lublin - Puszcza Niepołomice

Motor: Brkić - Caliskaner, Najemski, Rudol, Luberecki, Stolarski, Ndiaye, Scalet, Wolski, Ceglarz, Mraz.

Puszcza: Komar - Yakuba, Stępień, Lee, Mroziński, Serafin, Siplak, Craciun, Blagaic, Ambramowicz, Kossidis.

Sędziował: Łukasz Kuźma.