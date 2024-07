Motor Lublin zaprezentował oficjalne koszulki na sezon 2024/2025

- Niepowtarzalny. Taki jest Motor Lublin i taka jest ta drużyna. Taki też jest zamysł koszulki domowej, na której wzorze dominuje litera „M”. Wyjątkowa i najważniejsza, ma mocne i wyraziste zakończenia. Wzór jest delikatnie ciemniejszy w stosunku do podstawowego koloru koszulki, co sprawia, że jest on dobrze widoczny i rzuca się w oczy. Nowością w koszulce domowej są oryginalne białe rękawki dodające elegancji, które komponują się z białymi spodenkami. Krój koszulki też różni się od tego z ubiegłego sezonu. Drobna siatka na górze rękawków oraz na plecach sprawia, że koszulka jest wygodna i lekka – czytamy w klubowym komunikacie. – Koszulkę wyjazdową charakteryzuje klasyczny kolor niebieski, jednak w dwóch odcieniach. Rękawki koszulki oraz spodenki są ciemniejsze, dzięki czemu cały strój wygląda dynamicznie. Całkowitą nowością jest to, że wzór koszulki wyjazdowej różni się od domowej. Koszulki bramkarskie, podobnie jak przed rokiem, będą występować w dwóch kolorach: czarnym i zielonym. Ich wzór także jest inny – nietypowy, o różnych odcieniach, odróżni naszych golkiperów, a także podkreśli wyjątkowość ich roli na boisku – informuje beniaminek PKO BP Ekstraklasy.

A co jeszcze będzie cechować oryginalność nowych trykotów żółto-biało-niebieskich? – Na wewnętrznej stronie kołnierzyka każdej z koszulek znajduje się kibicowski herb „Motorowcy”, który jest podkreśleniem przywiązania klubu do lokalnej społeczności. W każdym z kompletów nie zabrakło również żółto-biało-niebieskiego akcentu – znaleźć go można na zakończeniu rękawków. Koszulkę na prawym rękawku zdobi oficjalny logotyp rozgrywek – PKO BP Ekstraklasy. Tradycyjnie na sercu znajduje się herb Motoru, po przeciwnej stronie umieszczone jest logo oficjalnego dostawcy strojów – firmy hummel. Centralne miejsce przypadło partnerowi głównemu PKO BP Ekstraklasy, firmie Lotto – opisano szczegółowo.

Po raz pierwszy w nowych koszulkach podopieczni trenera Mateusza Stolarskiego zaprezentują się podczas dzisiejszej prezentacji w Playa Marina. Jej początek zaplanowano na godzinę 19, a dwie godziny wcześniej rozpocznie się tam piknik rodzinny.

Koszulkę domową będzie można zakupić w cenie 339 złotych podczas prezentacji w Mobilnym Sklepie Kibica, a już od piątku w sklepach stacjonarnych Motoru – p rzy Arenie i w Galerii Olimp.