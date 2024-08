Motor sprowadził młodego napastnika Avii Świdnik, pomocnik wypożyczony do II ligi

Sobczuk ma za sobą bardzo dobry sezon w drużynie niespodziewanego wicemistrza rozgrywek. Beniaminek z Janowa Lubelskiego niemal do samego końca był w grze o awans, ale ostatecznie lepszy okazał się Lewart Lubartów.

Golkiper z rocznika 2005 należał jednak do najlepszych zawodników na swojej pozycji. Było jasne, że opuści Janowiankę na rzecz klubu z wyższej ligi. Zdecydował się na powrót do Motoru, w którym grał już w grupach młodzieżowych.

Taki sam krok wykonał Lenard. Napastnik z rocznika 2005 też ma za sobą występy w akademii klubu z Lublina. Od sezonu 2020/2021 był jednak zawodnikiem Avii. W klubie ze Świdnika robił systematyczne postępy i w poprzednie rozgrywki zakończył z tytułem króla strzelców lubelskiej klasy okręgowej w barwach drugiego zespołu świdniczan. Na swoim koncie zapisał aż 38 goli. Zadebiutował też w pierwszym zespole, ale rozegrał tylko trzy krótkie epizody. W Lublinie podpisał dwuletni kontrakt, ale z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata.

– Celem Motoru jest ściąganie do klubu najlepszych zawodników z Regionu. Dotyczy to młodszych roczników, ale także drugiego zespołu, który jest bezpośrednim zapleczem naszej pierwszej drużyny. Wiktor to bramkostrzelny gracz, dobry i uzdolniony napastnik, który jest wychowankiem Motoru. Sprowadzenie Wiktora nie było łatwe, ale bardzo postaraliśmy się, aby wrócił do nas. Wierzymy, że jego dobra forma w drugim zespole pozwoli mu zapracować na upragniony debiut na Arenie – wyjaśnia na klubowym portalu Grzegorz Koprukowiak, dyrektor akademii i wicedyrektor sportowy Motoru.

Niedawno profesjonalną umowę z żółto-biało-niebieskimi podpisał również Sebastian Koziej. Pomocnik z rocznika 2007 przynajmniej najbliższą rundę spędzi jednak na wypożyczeniu w drugoligowej Wiśle Puławy. W lecie zawodnik ćwiczył i występował w sparingach trzecioligowego Lewartu Lubartów. Ostatecznie trafił jednak klasę rozgrywkową wyżej. Motor wysłał go do Puław na sezon, ale w zimie będzie miał opcję skrócenia wypożyczenia.