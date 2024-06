Obrońca ze Słowacji pierwszym transferem Motoru Lublin? Napastnik nie dla beniaminka

Bartos jest środkowym obrońcą, ma 193 cm wzrostu, a w październiku będzie obchodził 28 urodziny. Portal transfermarkt wycenia go na 450 tysięcy euro. W poprzednim sezonie uzbierał 35 meczów, a do tego: pięć goli i trzy asysty. Zazwyczaj występuje na pozycji stopera, ale zdarzyło się, że wystąpił również jako defensywny pomocnik.

W sezonie 22/23 znalazł się nawet w drużynie sezonu jako jeden z dwóch środkowych defensorów. O transferze Bartosa do żółto-biało-niebieskich na platformie X poinformował Jozef Kopco, który w ostatnich dniach ogłosił także przenosiny kilku innych graczy ze Słowacji. Chociażby Adama Zrelaka, który zamienił Wartę Poznań na GKS Katowice.

Do tej pory występował tylko w ojczyźnie. Na najwyższym szczeblu zagrał niemal 100 spotkań, do tego ponad 50 na drugoligowych boiskach. Do tej pory nie zadebiutował w reprezentacji Słowacji. W niedzielę dyrektor sportowy Motoru Michał Wlaźlik pisał o negocjacjach z zagranicznym obrońcą. Sprawa miała być bliska finalizacji.

Jednym z pierwszych piłkarzy, który po awansie był również łączony z Motorem napastnik Pogoni Szczecin i Słowenii Luka Zahović. Wygląda jednak na to, że 28-latek nie trafi do Lublina. Jak poinformował portal meczyki.pl gracz „Portowców” ma przenieść się do innego klubu z PKO BP Ekstraklasy – Górnika Zabrze.

Wiadomo, że w Motorze zostają dwaj inni obrońcy: Arkadiusz Najemski i Sebastian Rudol. Kontrakty obu graczy zostały automatycznie przedłużone o rok. Zwłaszcza „Najem” był kluczowym zawodnikiem w drużynie Goncalo Feio, a później Mateusza Stolarskiego.

Jest terminarz trzeciej kolejki

Poznaliśmy też dokładną datę trzeciego meczu Piotra Ceglarza i jego kolegów w PKO BP Ekstraklasie. Korona Kielce zagra na Arenie Lublin w ramach trzeciej kolejki w niedzielę, 4 sierpnia o godz. 14.45.