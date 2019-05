Piast wygrał i zdobył mistrzostwo Polski!

To pierwsze w historii mistrzostwo popularnych „Piastunek”. To ogromna radość i historyczny wynik dla naszej drużyny. Jesteśmy bardzo wzruszeni i cieszymy się bardzo – powiedział Tomasz Fornalik na antenie TVP, drugi trener Piasta. – To był trudny mecz. Lech postawił nam trudne warunki. Za nami długi sezon i jesteśmy bardzo zmęczeni. Teraz pora na fetę na stadionie i na rynku – dodał.

Ostatnia kolejka wyłoniła też drugiego ze spadkowiczów. Godnie z najwyższym szczeblem w Polsce pożegnała się Miedź Legnica. Beniaminek, który przed ostatnią kolejką miał już tylko czysto iluzoryczne szanse na utrzymanie po szalonym meczu pokonał Wisłę Kraków na jej terenie 5:4. Co ciekawe sędzia podyktował w tym spotkaniu aż cztery rzuty karne z czego trzy zostały zamienione na gole („z wapna” nie trafił Petteri Forsell z Miedzi).

– Wisła i my stworzyliśmy wspaniałe widowisko dla kibiców. To dobra promocja Ekstraklasy. Takie mecze muszą mieć miejsce częściej. Jestem za tym, by taki styl zawsze prezentowały zespoły wybiegające na murawę. Jest jeszcze jedna rzecz, która łączy Miedź i Wisłę. Biała Gwiazda także stanęła na skraju przepaści. Gratuluję prezesowi i całemu krakowskiego klubowi tego, że wyszła z tego wszystkiego. Wy macie także fantastycznych kibiców i warto grać dla takich fanów. My może nie jesteśmy nad przepaścią, ale także będziemy musieli się podnieść. To jest piękne w piłce. Nie tylko moment, w którym podnosisz puchary, także cierpliwe dążenie do celów, które chcesz realizować – powiedział po meczu Dominik Nowak, trener Miedzi.

– Uważam, że te dwa lata, które spędziłem w klubie to mimo wszystko dobrze spożytkowany czas. Oczywiście, nie z happy-endem, bo ostatecznie spadamy, ale to jest sport, to jest życie. Na naszym miejscu mogło być wiele klubów, wielu trenerów. Nie ukrywam, że zarówno ja, jak i cały zespół jesteśmy bogatsi o doświadczenia i przede wszystkim wiemy ile pracy nas czeka – dodał opiekun ekipy z Legnicy.

PIŁKARSKA LOTTO EKSTRAKLASA

Grupa spadkowa:

Wisła Kraków – Miedź Legnica 4:5 (Marko Kolar 32, 90-karny, Vukan Savićević 55, Paweł Brożek 78-karny – Joan Roman 36-karny, 66, Juan Camara 62, 68, Paweł Zieliński 90)

Śląsk Wrocław – Arka Gdynia 4:0 (Robert Pich 12, 22, Marcin Robak 65, 71)

Korona Kielce – Górnik Zabrze 0:3 (Igor Angulo 69, 90, Łukasz Wolsztyński 87)

Wisła Płock – Zagłębie Sosnowiec 0:0

Grupa mistrzowska:

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok 2:0 (Karol Fila 44, Jarosław Kubicki 71)

Legia Warszawa – Zagłębie Lubin 2:2 (Carlitos 16, Adam Hlousek 90 – Damjan Bohar 32, Patryk Szysz 58)

Piast Gliwice – Lech Poznań 1:0 (Piotr Parzyszek 27)

Cracovia – Pogoń Szczecin 0:3 (Soufian Benyamina 31, Zvonimir Kożulj 65, Radosław Majewski 74).