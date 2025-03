Nadbużański Festiwal Muzyki Wielkopostnej we Włodawie

Festiwal ma formę czterech, różnorodnych koncertów, które odbywają się we wnętrzu pięknej świątyni – w kościele pw. św. Ludwika we Włodawie. Skierowany jest do mieszkańców całego regionu, którym jest bliski temat Wielkiego Postu i muzyki Chrześcijańskiej. Nadbużański Festiwal Muzyki Wielkopostnej jest wydarzeniem mającym na celu stworzenie okazji i umożliwienie poznawania muzyki pokutno-pasyjnej tworzonej i aranżowanej przez wieki przez różnych kompozytorów.

- „Chcemy przybliżyć i pokazać różnorodność muzyki w kontekście Wielkiego Postu. To już IV edycja Festiwalu, w którym chcemy aby nasze wydarzenie ułatwiło nam przygotowanie się do trudnego tematu Wielkiego Tygodnia i Męki Pańskiej” – objaśnia ideę festiwalu jego dyrektor artystyczny, Marcin Obuchowski. Udział w koncertach jest bezpłatny. Wszystkie koncerty będą się rozpoczynały o godzinie 19:00. Wśród wykonawców zobaczymy: Barbarę Pospieszalską, Joachima Mencla, Marcina Obuchowskiego, Chór Axis Mundi oraz Zespół Muzyki Dawnej – Capella All’ Antico.