Szekspirowski dylemat w Przestrzeniach Tańca

Przestrzenie Sztuki Taniec w Lublinie zapraszają na premierowy spektakl „To do or not to do?” w choreografii Stefano Silvino, który rok temu wygrał otwarty konkurs na premierę dużego formatu, jest również zwycięzcą 9. edycji You can Dance – Po prostu tańcz!

Tytuł spektaklu – „To do or not to do?” – odnosi się do słynnego pytania Williama Szekspira „Być albo nie być?”. Spektakl mierzy się z fenomenem prokrastynacji – zjawiska towarzyszącego współczesnemu człowiekowi.

Twórcy spektaklu stawiają pytania – czy strach przed porażką lub odpowiedzialnością jest powodem odkładania działań na później? A może jest to efekt wewnętrznego chaosu, dążenia do perfekcyjności, ideału – zamieszania pomiędzy tym, czego pragniemy, a tym, czego oczekuje od nas świat? Co jednak, jeśli przestaniemy działać? Czy nadal mamy wartość? Czy samo istnienie wystarczy, by być?



Choreografia, koncepcja, reżyseria, dramaturgia: Stefano Silvino; taniec: Anastasia Kovalenko; muzyka: Jacek Jędrusiak; scenografia: Alexander Adamau ; reżyseria światła: Stefano Silvino; asystentka choreografa, opracowanie koncepcji; dyrektorka artystyczna; kostium; grafika: Daria Abibok; czas trwania: 45 min; kategoria wiekowa: 14+.

Spektakl będzie grany w najbliższy weekend dwukrotnie: 15 marca (sobota, PREMIERA) oraz 16 marca (niedziela) o godzinie 18:00. Bilety dostępne online.