Piotr Ceglarz (Motor Lublin): Europejskie puchary? Jestem ambitny, ale skupmy się na tym co jest tu i teraz

Jak oceniasz mecz z Radomiakiem?

– Przede wszystkim zdawaliśmy sobie sprawę, że nie będzie łatwo o punkty, z każdym rywalem jest ciężko. W pierwszej lidze było tak samo. Czasami wydawało się, że musimy wygrać, np. jak przyjechał do nas Znicz Pruszków, a wychodziło zupełnie inaczej. Tak samo było w poniedziałek. Może ktoś po trzech zwycięstwach z rzędu spodziewał się, że będzie łatwiej. My wiedzieliśmy, że wcale nie. Uważam, że szczególnie w pierwszej połowie, kiedy odbieraliśmy piłkę, a rywal był bardzo wysoko, to mogliśmy zaatakować. Zagrać piłkę do przodu i zaskoczyć przeciwnika, wtedy można było się pokusić o sytuacje, może o drugiego gola i mecz wyglądałby trochę inaczej. Cieszmy się jednak z tego, co jest. A są cztery kolejne wygrane. To już naprawdę fajna seria. Teraz pojedziemy do Częstochowy, gdzie też będziemy chcieli wywalczyć jakieś punkty.

Jesteście już chyba zupełnie innym zespołem niż w pierwszej kolejce tego sezonu?

– Wiadomo, że tak. Każdej ligi trzeba się nauczyć. Tako było w pierwszej i tak samo jest w ekstraklasie. Uczyliśmy się jej w pierwszych tygodniach, ale dalej się uczymy. Zobaczymy, jak potoczy się spotkanie, ale na pewno jedziemy do Częstochowy z myślą, żeby powalczyć o dobry wynik.

Można powiedzieć, że Motor jest w lepszej formie na finiszu 2024 roku? Raków z pięciu ostatnich meczów wygrał tylko dwa...

– Moim zdaniem nie, rywale są wysoko w tabeli, a to zwycięstwo na Widzewie, w samej końcówce spotkania też na pewno buduje zespół. Spodziewamy się trudnej przeprawy, ale wierzę, że stać nas, żeby przywieźć do Lublina jakieś punkty.

Sporo osób na pewno jest zaskoczonych, jak dobrze radzicie sobie w obecnych rozgrywkach. Rundę jesienną zakończyliście na siódmym miejscu z 27 punktami na koncie. Czy wy jesteście zaskoczeni takim dorobkiem?

– Ja przed sezonem w jednej z rozmów, może nie będę mówił z jaką stacją, ale dziennikarze mówili mi, że nie damy rady, że jesteśmy beniaminkiem. Ja uspokajałem i mówiłem, że wcale nie jesteśmy takim normalnym beniaminkiem, Wierzyłem, że będzie dobrze i nadal wierzę. Nie zapominajmy jednak, że to dopiero pierwsza część sezonu. Przed nami pierwsze spotkanie wiosny, a druga runda na pewno będzie znacznie cięższa. Rywale już bardziej nas znają, wiedzą czego się po nas spodziewać i trzeba być na to przygotowanym.

Jeszcze w pierwszej lidze rozmawialiśmy o tym, że możesz przejść z Motorem drogę z trzeciej ligi do PKO BP Ekstraklasy. Teraz już tu jesteście, ale chyba kolejny krok, czyli europejskie puchary, o których za trzy lata mówi Zbigniew Jakubas, nie jest już tak bardzo nierealny...

– Jestem ambitnym człowiekiem i staram się cały czas iść do przodu, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Chcę dalej się rozwijać. Oczywiście, że chciałbym zagrać z Motorem w europejskich pucharach, mam nadzieję, że tak będzie. Na razie musimy się jednak skupiać na tym, co jest tu i teraz. Nie wybiegać za daleko w przyszłość, tylko koncentrować się na najbliższym spotkaniu, a to czeka nas w sobotę na stadionie w Częstochowie. Patrzmy mecz po meczu i na to, żeby cały sezon wyglądał tak, jak ta nasza pierwsza runda w ekstraklasie.