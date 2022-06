Doświadczony obrońca odchodzi z Górnika Łęczna

Doświadczony obrońca trafił do Łęcznej przed startem poprzedniego sezonu. W minionej kampanii wystąpił w 24 spotkaniach w koszulce Górnika i jak się okazało więcej ich już nie będzie.

32-latek przenosi się bowiem do Arki Gdynia, a więc innego zespołu Fortuna I Ligi. Obrońca podpisał z drużyną znad morza kontrakt ważny do 30 czerwca 2024 roku. – Doświadczenie Bartka w polskiej piłce jest bardzo duże i z pewnością będzie nam potrzebne w nadchodzących sezonach. Jednocześnie jest to zawodnik, którego umiejętności oraz cechy wolicjonalne zawsze były na wysokim poziomie – ocenia prezes Arki Michał Kołakowski, cytowany przez oficjalny portal gdyńskiego klubu.

Rymaniak to kolejny piłkarz który latem opuścił Łęczną. Gruntowne wietrzenie szatni Górnika zaczęło się jeszcze przed startem okresu przygotowawczego. Jako pierwszy z drużyną pożegnał się doświadczony obrońca Leandro, z którym nie przedłużono kontraktu. Później do tego grona dołączył Bartłomiej Kalinkowski, a następnie Gerson, Tomasz Midzierski i Maciej Goliński (ze wszystkim tymi zawodnikami klub nie przedłużył wygasających z końcem czerwca umów).

W poniedziałek z Górnikiem oficjalnie pożegnał się Bartosz Śpiączka. Popularny „Śpiona” zdecydował, że swoją karierę będzie kontynuować w barwach Korony Kielce i przeniósł się tam na zasadzie transferu gotówkowego. Kluby nie ujawniły dokładnej kwoty. Nowego pracodawcy szuka sobie także bramkarz Maciej Gostomski, a wciąż nie wiadomo czy na kolejny sezon w Górniku zostanie Janusz Gol.

W najbliższą sobotę zespół trenera Marcina Prasoła zagra kolejny mecz kontrolny. Tym razem zielono-czarni na własnych obiektach podejmować będą drugoligową Pogoń Siedlce. Patrząc na sytuację kadrową zespołu należy się spodziewać, że szkoleniowiec Górnika w kolejnym meczu kontrolnym da szansę zaprezentowania swoich umiejętności lokalnej młodzieży.

Trzy dni po meczu z Pogonią łęcznianie wyjadą na krótkie zgrupowanie do Kielc (potrwa ono do drugiego lipca). Tam zmierzą się z występującą w Fortuna I Lidze Puszczą Niepołomice, a także rumuńskim FC Voluntari.

Po powrocie ze zgrupowania na tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek na zapleczu PKO BP Ekstraklasy Górnik w generalnym sprawdzianie przed ligą zagra jeszcze z Motorem Lublin. Pierwszy mecz o punkty zielono-czarni rozegrają 16 lub 17 lipca w Niepołomicach przeciwko tamtejszej Puszczy.