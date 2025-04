Górnik Łęczna chce zlać Chrobrego Głogów w lany poniedziałek

Ostatnie dni w Betclic I Lidze to bardzo intensywny czas. Od ósmego do 14 kwietnia rozegrane zostały dwie kolejki. Górnik najpierw zmierzył się z Kotwicą Kołobrzeg i choć na boisku padł bezbramkowy remis to po spotkaniu łęcznianie do jednego „oczka” dopisali kolejne dwa. A to dlatego, że od 82 minuty na boisku w Łęcznej przebywało trzech zawodników spoza Unii Europejskiej. Przepisy jasno precyzują, że w każdym meczu jednocześnie na boisku może przebywać tylko dwóch zawodników-cudzoziemców spoza UE.

Piłkarze Górnika o tym, że za mecz z Kotwicą otrzymają nie jeden a trzy punkty dowiedzieli się tuż przed meczem z Wartą Poznań, który odbył się w miniony piątek. Być może ta informacja dodała im jeszcze większej motywacji, bo Adam Deja i spółka wygrali w Grodzisku Wielkopolskim 2:0 i dzięki temu wciąż mają prawo myśleć o miejscu w strefie barażowej.

– Bardzo pozytywnie oceniam mecz z Wartą. Komplet punktów wywalczony na wyjeździe smakuje jeszcze lepiej – powiedział po spotkaniu Jonathan de Amo, strzelec jednej z bramek. - Cieszę się ze strzelonego gola. Niedawno wróciłem na boisko po kontuzji, a teraz zagrałem trzy mecze w ciągu tygodnia – dodał doświadczony defensor Górnika.

Po meczu z ekipą z Poznania piłkarze Górnika mogli złapać nieco oddechu i do środy miała czas na odpoczynek. A to dlatego, że kolejne spotkanie z ich udziałem wyznaczono dopiero na 21 kwietnia. W lany poniedziałek do Łęcznej przyjedzie zajmujący 13. miejsce w tabeli Chrobry Głogów. Ekipa z Dolnego Śląska jest blisko zapewnienia sobie bezpiecznego utrzymania, a w ostatniej kolejce sprawiła na swoim boisku sporą niespodziankę. Podopieczni Łukasza Becelli zremisowali u siebie ze zmierzającą do PKO BP Ekstraklasy, choć na trzy minuty przed końcem tamtego spotkania prowadzili 2:1. Z jeden strony po tamtym spotkaniu mogą więc odczuwać niedosyt, ale z drugiej do Łęcznej przyjadą podbudowani zatrzymaniem zwycięskiej passy lidera tabeli.

Jakiego spotkania w lany poniedziałek spodziewają się piłkarze Górnika? – Zdajemy sobie sprawę z tego, że w tej lidze każdy może wygrać z każdym. Natomiast nie czujemy presji i walczymy o nasze cele – stwierdził de Amo.

Jak przed najbliższym meczem wygląda sytuacja kadrowa? Nikt nie pauzuje za kartki, ale występ Marcina Grabowskiego, Bekzoda Akhmedova i Marko Roginicia stoi pod lekkim zapytania.

Początek poniedziałkowego meczu w Łęcznej zaplanowano na godzinę 12. Klub zachęca kibiców do przybycia tego dnia na Łęczyński stadion.

– W duchu wspólnoty i radości, które towarzyszą Wielkanocy, przygotowaliśmy specjalną promocję. Każdy posiadacz karnetu lub aktywnej subskrypcji otrzymuje dwa vouchery, uprawniające do zakupu biletu na mecz z Chrobrym w cenie pięciu złotych. Vouchery są przypisane automatycznie do kont w systemie biletowym. Wystarczy zalogować się, wybrać wydarzenie i wykorzystać przysługujące vouchery przy zakupie biletów – poinformował klub w komunikacie wydanym na stronie klubowej.

PIŁKARSKA BETCLIC I LIGA – 29. kolejka

Sobota: Stal Rzeszów – Stal Stalowa Wola * Arka Gdynia – Odra Opole * Wisła Kraków – Pogoń Siedlce * Polonia Warszawa – Wisła Płock * Poniedziałek: Górnik Łęczna – Chrobry Głogów (godz. 12) * Znicz Pruszków – Bruk-Bet Termalica Nieciecza * ŁKS Łódź – GKS Tychy * Miedź Legnica – Warta Poznań * Wtorek: Kotwica Kołobrzeg – Ruch Chorzów.