Górnik Łęczna jedzie na Stadion Śląski po trzy punkty przeciwko Ruchowi Chorzów

W minioną niedzielę Górnik w hicie siódmej kolejki w znakomitym stylu pokonał na wyjeździe Arkę Gdynia 2:1 i niejako przyczynił się do decyzji o zwolnieniu dotychczasowego szkoleniowca Arki – Wojciecha Łobodzińskiego. Los ułożył taki scenariusz, że w najbliższej kolejce Adam Deja i spółka zagrają z Ruchem Chorzów, w którym na ławce trenerskiej zadebiutuje Damian Szulczek. 34-latek na ławce spadkowicza z PKO BP Ekstraklasy zastąpił Janusza Niedźwiedzia. Wcześniej pracował z powodzeniem w Warcie Poznań, ale po degradacji na koniec zeszłego sezonu nie przedłużył z tym klubem umowy.

W Chorzowie wiele sobie obiecują w związku z objęciem drużyny przez nowego szkoleniowca. – Do naszego klub trafił jeden z najzdolniejszych trenerów młodego pokolenia i zarazem jeden z najbardziej pożądanych obecnie szkoleniowców na polskim rynku piłkarskim. Wywodzi się stąd, zna chorzowski klimat. Mimo wieku ma duże doświadczenie, swoją wartość udowadniał w różnych rolach na czterech najwyższych poziomach rozgrywkowych, ostatnie lata spędził w ekstraklasie – powiedział prezes Ruchu Seweryn Siemianowski, który był w przeszłości trenerem Szulczka w UKS Ruch Chorzów.

Kibice Ruchu w debiucie Szulczka będą oczekiwać oczywiście kompletu punktów. Natomiast rozpędzony i wciąż niepokonany w lidze Górnik będzie chciał nowemu trenerowi ten debiut zepsuć. A jak wygląda sytuacja kadrowa łęcznian przed meczem z „Niebieskimi”? Najważniejszą informacją jest ta, że do pełni sił wrócił już Damian Warchoł. Najlepszy strzelec Górnika i jak dotąd całej Betclic I Ligi (sześć goli na koncie) w poprzednim meczu z Arką musiał zrobić sobie „wolne” ze względu na drobny uraz. Teraz z jego zdrowiem jest już wszystko jak należy i kibice Górnika będą liczyć na to, że powrót na boisko okrasi siódmą bramką w tym sezonie. Razem z zespołem trenuje także narzekający wcześniej na uraz Jonathan de Amo. Do treningów z drużyną powrócił także Egzon Kryeziu, ale jego powrót na boisko jest raczej jeszcze niemożliwy.

Początek szlagierowego spotkania pomiędzy Ruchem, a Górnikiem zaplanowano na godzinę 19.35. Mecz będzie można obejrzeć na antenie TVP 3, a także w internecie pod adresem sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej.

PIŁKARSKA BETCLIC I LIGA

Pozostałe mecze 8. kolejki: Miedź Legnica – Arka Gdynia * Kotwica Kołobrzeg – Wisła Kraków * Warta Poznań – Znicz Pruszków * Chrobry Głogów – Polonia Warszawa * Odra Opole – ŁKS Łódź * Pogoń Siedlce – Stal Rzeszów * Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Stal Stalowa Wola * Wisła Płock – GKS Tychy.