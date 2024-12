Górnik Łęczna kończy rok 2024 w czołowej szóstce. Jak przedstawiają się liczby zielono-czarnych?

1 – tylko z jednego meczu wyjazdowego podopieczni trenera Pavola Stano wrócili do Łęcznej bez punktów. Miało to miejsce na Stadionie Śląskim w Chorzowie 31 sierpnia w starciu z Ruchem. To także liczba bezpośrednich czerwonych kartek – jeden jedyny raz z boiska w domowym starciu ze Stalą Rzeszów wyleciał Branislav Pindroch, golkiper Górnika. To też liczba bramek jaką jesienią strzelili: David Ogaga, Kamil Orlik i Paweł Żyra.

2 – tyle zespołów jesienią wywiozło z Łęcznej trzy punkty. Górnik przegrywał u siebie z Miedzią Legnica i Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Z kolei po dwa trafienia do zielono-czarnych jesienią zanotowali: Jakub Bednarczyk, Adam Deja, Fryderyk Janaszek i Marko Roginić.

3 – mecze do tej pory przegrał Górnik. To także liczba remisów jakie łęcznianie osiągnęli na swoim stadionie. To także największa ilość bramek jaką zespół trenera Stano strzelił w jednym meczu (miało to miejsce trzykrotnie – wygrane 3:1 w domu z Polonią Warszawa, zwycięstwo 3:0 w Rzeszowie ze Stalą i wygrana 3:2 na wyjeździe ze Zniczem Pruszków).

4 – ilość wygranych łęcznian na półmetku sezonu zarówno w gościach jak i na swoim stadionie

6 – minut na boisku jesienią spędził Egzon Kryueziu. Dla Słoweńca to jednak wielki powód do radości, bo wrócił on do gry po niemal rocznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana

10 – goli strzelił dla Górnika Damian Warchoł i jest pod tym względem najlepszym strzelcem w zespole. O jedno trafienie mniej ma na swoim koncie Przemysław Banaszak. Liderem klasyfikacji strzelców Betclic I Ligi z 14 trafieniami jest Karol Czubak z Arki Gdynia. To także liczba obcokrajowców, którzy jesienią występowali w Górniku. Złożyło się na to trzech Słowaków (Branislav Pindroch, Marcel Masar i Branislav Spacil), dwóch Hiszpanów (Jonathan de Amo, Solo Traore), Litwin (Dominykas Barauskas), Nigeryjczyk (David Ogada), Uzbek (Bekzod Ahmedov), Słoweniec (Egzon Kryueziu) i Chorwat (Marko Roginić)

11 – bramek zielono-czarni stracili w meczach domowych

12 – goli strzelono Górnikowi gdy grał na wyjeździe

14 – tyle bramek łęcznianie strzelili swoim rywalom kiedy jesienią grali na stadionie przy al. Jana Pawła II

16 – pełnych spotkań w lidze w barwach Górnika jesienią rozegrał Adam Deja i jest pod tym względem najlepszy w drużynie

17 – ilość goli strzelona przez Górnik w gościach

19 – tyle spotkań rozegrali łęcznianie w pierwszej części sezonu. Jesienią rozegrano awansem dwa spotkania z rundy rewanżowej

23 – łączna liczba goli stracona przez Górnik przez pierwsze pół sezonu w Betclic I Lidze

31 – tyle bramek strzelili zielono-czarni w 19 rozegranych do tej pory meczach

32 – punkty ma obecnie na swoim koncie Górnik. Do miejsca dającego bezpośredni awans łęcznianie tracą obecnie osiem „oczek”, a do lidera, którym jest Bruk-Bet Termalika aż 13.

43 – ilość żółtych kartek jakie jesienią zobaczyli piłkarze Górnika. „Rekordzistą” pod tym względem jest Adam Deja (siedem napomnień), a o dwa mniej ma na swoim koncie Branislav Spacil.

1620 – tyle minut w rundzie jesiennej rozegrał dla Górnika Przemysław Banaszak. To najwyższy wynik w drużynie i nie dziwne, że klub zdecydował się przedłużyć umowę z napastnikiem. Tym bardziej, że snajper Górnika świetnie wykorzystał ten czas strzelając w rundzie jesiennej dziewięć goli.