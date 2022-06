Górnik Łęczna przymierza się do budowy składu na kolejny sezon

Przypomnijmy, że piłkarze Górnika ostatni mecz o ligowe punkty zagrali 21 maja kiedy na własnym stadionie ulegli 0:1 Jagiellonii Białystok i pożegnali się tym starciem z PKO BP Ekstraklasą. Zespół na pierwszym treningu spotka się 13 czerwca, ale zawodnicy Górnika już tydzień wcześniej rozpoczną zajęcia indywidualne. Jak przed kolejnym sezonem wygląda sytuacja kadrowa klubu? – Jest ona dość złożona – tłumaczy Piotr Sadczuk, prezes Górnika. – Wielu zawodników ma podpisane umowy i są one ważne, a były konstruowane zarówno na rozgrywki PKO BP Ekstraklasy jak i w przypadku spadku do Fortuna I Ligi. Niektórzy piłkarze jak choćby Jason Lokilo, Alex Serrano, Maciej Gostomski, Bartosz Śpiączka, Damian Gąska mają ważne kontrakty i mają ustalone warunki na grę w Fortuna I Lidze. Mamy świadomość, że są z klubie piłkarze, którzy chcieliby pozostać na szczeblu ekstraklasy. Zobaczymy jak potoczą się rozmowy i czy do kluby wpłyną oferty – dodaje.

Kibice Górnika najbardziej zastanawiają się nad losami bramkarza Macieja Gostomskiego i pomocników Janusza Gola i Damiana Gąski. – Gostomski, Gol i Gąska tworzyli byli ważnymi zawodnikami naszej drużyny. Z Golem rozmawialiśmy przed jego wyjazdem na urlop i jasno zapowiedziałem mu, że chcę, aby został z nami na dłużej. Na pewno po jego powrocie z wakacji będziemy te rozmowy kontynuować. Golowi z końcem czerwca umowa się kończy i jeśli nie osiągniemy porozumienia to będzie mógł on odejść. Jednak zrobię, co w mojej mocy, by zatrzymać tego piłkarza w Górniku – zapewnia sternik zielono-czarnych. – Co do Gostomskiego i Gąski to tutaj sytuacja jest inna. Obaj mają ważne umowy z Górnikiem. Wszystko jest więc po stronie klubu. Zapewniam jednak, że nie będę nikomu robił przeszkód w pozostaniu w PKO BP Ekstraklasie czy wyjeździe za granicę. Jednak wówczas zawodnicy muszą być zadowoleni z otrzymanych ofert, tak samo jak i klub – zapowiada prezes Górnika.

Poza wspomnianym golem kontrakty wraz z końcem czerwca kończą się między innymi Adrianowi Kostrzewskiemu, Tomaszowi Midzierskiemu, Michałowi Golińskiemu, Bartłomiejowi Kalinkowskiemu, Bartoszowi Rymaniakowi i doświadczonemu Leandro. – Z piłkarzami, którym wygasają umowy rozmawia dyrektor sportowy i trener Marcin Prasoł. O rozwoju sytuacji będziemy systematycznie informować naszych kibiców – kończy Sadczuk.

Wychowanek zagra na Cyprze

Karol Struski, wychowanek Górnika Łęczna, a ostatnio piłkarz Jagiellonii Białystok przenosi się na Cypr i od nowego sezonu będzie piłkarzem Aris Lemessou. Nowy klub 21-letniego pomocnika w zeszłym sezonie zajął czwarte miejsce w tamtejszej ekstraklasie. Polski zawodnik nie będzie narzekać w nowej drużynie na brak wsparcia ze strony rodaków. Piłkarzami tego klubu są bowiem są również Mariusz Stępiński i Daniel Sikorski.