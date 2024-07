Ruszyła sprzedaż karnetów na mecze Górnika Łęczna w nowym sezonie

Najbliższa kampania będzie dla klubu z Łęcznej wyjątkowa, bo we wrześniu tego roku Górnik obchodzić będzie 45 lecie istnienia. Jego piłkarze liczą, że w jubileuszowym sezonie na trybunach łęczyńskiego stadionu pojawiać się będzie więcej niż dotychczas fanów. Dlatego klub przygotował dla swoich kibiców liczne promocje.

Zacznijmy od karnetów. Dla kibiców, którzy od lat wspierają zielono-czarnych i nabywają karnety na ich mecze ceny są bardziej atrakcyjne. Za normalny abonament na trybunę A trzeba zapłacić 330 zł, a za ulgowy (przysługuje osobom poniżej 18 roku życia oraz powyżej 65 lat) 235 zł. Z kolei na trybunę B jego cena to 190 zł. Więcej zapłacą fani, którzy na zakup karnetu zdecydują się po raz pierwszy. I tak karnet normalny to koszt 420 zł, ulgowy 300 zł, a rodzinny 240 zł (przysługuje rodzinom z dziećmi, jeden opiekun może zakupić maksymalnie dwa karnety dla dzieci poniżej 13 lat).

– Zakup karnetu na mecze Górnika Łęczna to nie tylko wyraz wsparcia dla twojego ukochanego klubu, ale przede wszystkim szereg korzyści, które sprawią, że każdy sezon piłkarski stanie się niezapomnianym przeżyciem. Dzięki operatorowi płatności – firmie PayU możecie skorzystać z wygodnej opcji karnetu w ratach 0%. To oznacza, że nie musicie czekać – kupcie karnet już dziś i cieszcie się niezapomnianymi chwilami na stadionie, a płatność możecie uregulować w niskich pięciu ratach – informuje klub z Łęcznej. – Pamiętajcie, że bycie posiadaczem karnetu to znacznie więcej niż tylko stałe miejsce na stadionie. Przygotowaliśmy dla Was szereg bonusów zarezerwowanych tylko dla posiadaczy karnetów – dodano.

Pora przejść do subskrypcji. A co to takiego? – Przede wszystkim to elastyczność i komfort. Model subskrypcyjny jest niezwykle prosty. Działa na podobnej zasadzie jak popularne usługi streamingowe. Opłaty są pobierane automatycznie co miesiąc więc odczuwalny koszt usługi jest dużo niższy. Dzięki temu rozwiązaniu nie musisz w okresie wakacyjnym inwestować dużych środków – tłumaczą klubowi działacze.

Warto pamiętać, że Górnik w lipcu 2021 roku jako pierwszy klub w Polsce wprowadził to innowacyjne rozwiązanie dotyczące biletów.

Sprzedaż karnetów w internecie ruszyła trzeciego lipca o godzinie 9.00. Do 27 lipca do północy każdy kibic ma czas aby dokonać ich zakupu. Po tym terminie sprzedaż karnetów nie będzie prowadzona i dostępny będzie jedynie zakup subskrypcji.

Natomiast od 15 lipca w godzinach 9.30-16.30 sprzedaż abonamentów będzie prowadzona w klubowych kasach. Z kolei do 20 lipca do godziny 17.30 obowiązywać będzie rezerwacja miejsc dla posiadaczy karnetów. W tym czasie kibic może wybrać swoje miejsce z sezonu 2023/24, oraz skorzystać z rabatu za przedłużenie. Tego samego dnia po godzinie 17.00 ceny karnetów zostaną zwiększone, ale jak zapewnia klub nadal będą korzystne dla fanów Górnika porównując z formą zakupu pojedynczych wejściówek.