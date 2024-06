Znamy terminarz Fortuna I Ligi. Kolejny obrońca zostaje w Górniku Łęczna

We środę Polski Związek Piłki Nożnej podał kompletny terminarz Fortuna I Ligi. Sezon 2024/2025 zacznie się 20-21 lipca. Po awansie Motoru Lublin na najwyższy szczebel rozgrywkowy na zapleczu PKO BP Ekstraklasy Lubelszczyzna będzie mieć jednego przedstawiciela i będzie nim Górnik Łęczna. W pierwszej kolejce zielono-czarni pojadą „na gorący teren” do Stalowej Woli by zmierzyć się z beniaminkiem Fortuna I Ligi tamtejszą Stalą. Z kolei w drugiej kolejce podopieczni trenera Pavola Stano zagrają z inną Stalą – tą z Rzeszowa. Natomiast w trzeciej serii gier łęcznian czeka wyjazd do Łodzi na mecz z tamtejszym ŁKS.

W 2024 roku rozgrywki Fortuna I Ligi zakończą się 7-8 grudnia, a w 2025 roku piłkarze wrócą do rywalizacji o punkty 15-16 lutego. Sezon 24/25 zakończy się 24-25 maja, a potem przyjdzie jeszcze czas na rozegranie baraży o PKO BP Ekstraklasę.

Tymczasem łęcznianie zaczynają kompletować kadrę na nowy sezon. Po tym jak nową umowę podpisał Jonathan de Amo klub poinformował, że o kolejny rok swój kontrakt przedłużył także Jakub Bednarczyk. – Jestem dumny z tego że będę mógł reprezentować nasz klub w zielono-czarnych barwach również w następnym sezonie. Dziękuję bardzo klubowi i trenerom za daną mi szansę. Chcę wraz z drużyną dążyć do naszych ambitnych celów. Cieszę się na was kibiców i widzimy się niebawem na stadionie – powiedział Bednarczyk po podpisaniu umowy.

25-letni obrońca dołączył do Górnika w marcu ubiegłego roku. Dotychczas w zielono-czarnych barwach rozegrał 22 spotkania.

TERMINARZ RUNDY JESIENNEJ FORTUNA I LIGI

kolejka: 20-21 lipca

Odra Opole – Ruch Chorzów

Pogoń Siedlce – Chrobry Głogów

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Warta Poznań

Wisła Płock – Kotwica Kołobrzeg

GKS Tychy – Miedź Legnica

Stal Stalowa Wola – Górnik Łęczna

Stal Rzeszów – Arka Gdynia

ŁKS Łódź – Wisła Kraków

Polonia Warszawa – Znicz Pruszków

kolejka: 27-28 lipca

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków

Wisła Kraków – Polonia Warszawa

Arka Gdynia – ŁKS Łódź

Górnik Łęczna – Stal Rzeszów

Miedź Legnica – Stal Stalowa Wola

Kotwica Kołobrzeg – GKS Tychy

Warta Poznań – Wisła Płock

Chrobry Głogów – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Odra Opole – Pogoń Siedlce

kolejka: 3-4 sierpnia

Ruch Chorzów – Pogoń Siedlce

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Odra Opole

Wisła Płock – Chrobry Głogów

GKS Tychy – Warta Poznań

Stal Stalowa Wola – Kotwica Kołobrzeg

Stal Rzeszów – Miedź Legnica

ŁKS Łódź – Górnik Łęczna

Polonia Warszawa – Arka Gdynia

Znicz Pruszków – Wisła Kraków

kolejka: 10-11 sierpnia

Wisła Kraków – Ruch Chorzów

Arka Gdynia – Znicz Pruszków

Górnik Łęczna – Polonia Warszawa

Miedź Legnica – ŁKS Łódź

Kotwica Kołobrzeg – Stal Rzeszów

Warta Poznań – Stal Stalowa Wola

Chrobry Głogów – GKS Tychy

Odra Opole – Wisła Płock

Pogoń Siedlce – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

kolejka: 17-18 sierpnia

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Ruch Chorzów

Wisła Płock – Pogoń Siedlce

GKS Tychy – Odra Opole

Stal Stalowa Wola – Chrobry Głogów

Stal Rzeszów – Warta Poznań

ŁKS Łódź – Kotwica Kołobrzeg

Polonia Warszawa – Miedź Legnica

Znicz Pruszków – Górnik Łęczna

Wisła Kraków – Arka Gdynia

kolejka: 21 sierpnia

Arka Gdynia – Ruch Chorzów

Górnik Łęczna – Wisła Kraków

Miedź Legnica – Znicz Pruszków

Kotwica Kołobrzeg – Polonia Warszawa

Warta Poznań – ŁKS Łódź

Chrobry Głogów – Stal Rzeszów

Odra Opole – Stal Stalowa Wola

Pogoń Siedlce – GKS Tychy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Wisła Płock

kolejka: 24-25 sierpnia

Wisła Płock – Ruch Chorzów

GKS Tychy – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Stal Stalowa Wola – Pogoń Siedlce

Stal Rzeszów – Odra Opole

ŁKS Łódź – Chrobry Głogów

Polonia Warszawa – Warta Poznań

Znicz Pruszków – Kotwica Kołobrzeg

Wisła Kraków – Miedź Legnica

Arka Gdynia – Górnik Łęczna

kolejka: 31 sierpnia-1 września

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna

Miedź Legnica – Arka Gdynia

Kotwica Kołobrzeg – Wisła Kraków

Warta Poznań – Znicz Pruszków

Chrobry Głogów – Polonia Warszawa

Odra Opole – ŁKS Łódź

Pogoń Siedlce – Stal Rzeszów

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Stal Stalowa Wola

Wisła Płock – GKS Tychy

kolejka: 14-15 września

GKS Tychy – Ruch Chorzów

Stal Stalowa Wola – Wisła Płock

Stal Rzeszów – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

ŁKS Łódź – Pogoń Siedlce

Polonia Warszawa – Odra Opole

Znicz Pruszków – Chrobry Głogów

Wisła Kraków – Warta Poznań

Arka Gdynia – Kotwica Kołobrzeg

Górnik Łęczna – Miedź Legnica

kolejka: 21-22 września

Ruch Chorzów – Miedź Legnica

Kotwica Kołobrzeg – Górnik Łęczna

Warta Poznań – Arka Gdynia

Chrobry Głogów – Wisła Kraków

Odra Opole – Znicz Pruszków

Pogoń Siedlce – Polonia Warszawa

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – ŁKS Łódź

Wisła Płock – Stal Rzeszów

GKS Tychy – Stal Stalowa Wola

kolejka: 28-29 września

Stal Stalowa Wola – Ruch Chorzów

Stal Rzeszów – GKS Tychy

ŁKS Łódź – Wisła Płock

Polonia Warszawa – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Znicz Pruszków – Pogoń Siedlce

Wisła Kraków – Odra Opole

Arka Gdynia – Chrobry Głogów

Górnik Łęczna – Warta Poznań

Miedź Legnica – Kotwica Kołobrzeg

kolejka: 5-6 października

Ruch Chorzów – Kotwica Kołobrzeg

Warta Poznań – Miedź Legnica

Chrobry Głogów – Górnik Łęczna

Odra Opole – Arka Gdynia

Pogoń Siedlce – Wisła Kraków

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Znicz Pruszków

Wisła Płock – Polonia Warszawa

GKS Tychy – ŁKS Łódź

Stal Stalowa Wola – Stal Rzeszów

kolejka: 19-20 października

Stal Rzeszów – Ruch Chorzów

ŁKS Łódź – Stal Stalowa Wola

Polonia Warszawa – GKS Tychy

Znicz Pruszków – Wisła Płock

Wisła Kraków – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Arka Gdynia – Pogoń Siedlce

Górnik Łęczna – Odra Opole

Miedź Legnica – Chrobry Głogów

Kotwica Kołobrzeg – Warta Poznań

kolejka: 26-27 października

Ruch Chorzów – Warta Poznań

Chrobry Głogów – Kotwica Kołobrzeg

Odra Opole – Miedź Legnica

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Arka Gdynia

Wisła Płock – Wisła Kraków

GKS Tychy – Znicz Pruszków

Stal Stalowa Wola – Polonia Warszawa

Stal Rzeszów – ŁKS Łódź

kolejka: 2-3 listopada

ŁKS Łódź – Ruch Chorzów

Polonia Warszawa – Stal Rzeszów

Znicz Pruszków – Stal Stalowa Wola

Wisła Kraków – GKS Tychy

Arka Gdynia – Wisła Płock

Górnik Łęczna – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Miedź Legnica – Pogoń Siedlce

Kotwica Kołobrzeg – Odra Opole

Warta Poznań – Chrobry Głogów

kolejka: 9-10 listopada

Ruch Chorzów – Chrobry Głogów

Odra Opole – Warta Poznań

Pogoń Siedlce – Kotwica Kołobrzeg

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Miedź Legnica

Wisła Płock – Górnik Łęczna

GKS Tychy – Arka Gdynia

Stal Stalowa Wola – Wisła Kraków

Stal Rzeszów – Znicz Pruszków

ŁKS Łódź – Polonia Warszawa

kolejka: 23-24 listopada

Polonia Warszawa – Ruch Chorzów

Znicz Pruszków – ŁKS Łódź

Wisła Kraków – Stal Rzeszów

Arka Gdynia – Stal Stalowa Wola

Górnik Łęczna – GKS Tychy

Miedź Legnica – Wisła Płock

Kotwica Kołobrzeg – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Warta Poznań – Pogoń Siedlce

Chrobry Głogów – Odra Opole

kolejka: 30 listopada-1 grudnia

Ruch Chorzów – Odra Opole

Chrobry Głogów – Pogoń Siedlce

Warta Poznań – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Kotwica Kołobrzeg – Wisła Płock

Miedź Legnica – GKS Tychy

Górnik Łęczna – Stal Stalowa Wola

Arka Gdynia – Stal Rzeszów

Wisła Kraków – ŁKS Łódź

Znicz Pruszków – Polonia Warszawa

kolejka: 7-8 grudnia

Znicz Pruszków – Ruch Chorzów

Polonia Warszawa – Wisła Kraków

ŁKS Łódź – A rka Gdynia

Stal Rzeszów – Górnik Łęczna

Stal Stalowa Wola – Miedź Legnica

GKS Tychy – Kotwica Kołobrzeg

Wisła Płock – Warta Poznań

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Chrobry Głogów

Pogoń Siedlce – Odra Opole