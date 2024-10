Bolesna porażka Wisły Puławy w Chojnicach przeciwko Chojniczance

Dla obu ekip niedzielny mecz był bardzo istotny i w początkowych minutach kibice oglądali głównie walkę w środku pola. Jednak od 28 minuty sytuacja puławian zaczęła się komplikować. Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Marcin Stromecki i goście musieli radzić sobie bez swojego doświadczonego pomocnika.

Chojniczanka mając przewagę liczebną zaczęła coraz śmielej atakować i w końcówce pierwszej połowy zadała dwa ciosy. W 42 minucie Patryk Olejnik posłał dobre prostopadłe podanie w pole karne Wisły, a akcję na wślizgu strzałem w długi róg wykończył Velerijs Sabala. Nie minęło 60 sekund od wznowienia gry, a miejscowi prowadzili już dwoma golami. Tym razem po podaniu z prawego skrzydła i po zamieszaniu w polu karnym gości do siatki trafił Olejnik i Wiślacy byli w bardzo trudnym położeniu.

Po zmianie stron podopieczni trenera Tokarczyka starali się strzelić gola kontaktowego i w 65 minucie mieli stuprocentową sytuację, ale piłka nie wpadła do siatki. Natomiast gospodarze wytrzymali napór Wisły by w końcówce zadać kolejne dwa ciosy. W 77 minucie Jakub Żywicki zagrał z rzutu wolnego piłkę w pole karne przyjezdnych. Z dośrodkowania wyszedł mu strzał, który kompletnie zaskoczył Jana Szpanerskiego. W końcówce gospodarze mieli jeszcze kilka okazji do strzelenia kolejnych bramek, ale wykorzystali tylko jedną. W 89 minucie dośrodkowanie z prawej flanki świetnie „zamknął” Jakub Branecki i zapewnił Chojniczance efektowną wygraną.

Chojniczanka Chojnice – Wisła Puławy 4:0 (2:0)

Bramki: Sabala (42), Olejnik (43), Żywicki (77), Jakub Branecki (89).

Chojniczanka: Primel – Goliński, Boczek, Czajka – Kamiński (83 Kozina), Olejnik (65 Żywicki), Szczepanek, Sajdak (65 Nowacki), Sabala (71 Mikołajczak), Bąkowicz – Biskup (83 Branecki).

Wisła: Szpaderski – Kargulewicz (62 Zych), Kabaj, Śledzicki, Stromecki, Gałązka – Piątek, Wiktoruk (46 Waliś), Kumoch (81 Kiełkucki), Zylla (70 Szymanek) – Guzdek (70 Łuczuk).

Żółte kartki: Sabala, Nowacki – Stromecki.

Czerwona kartka: Marcin Stromecki (28. minuta, Wisła, za drugą żółtą).

Sędziował: Damian Krumplewski (Olsztyn).